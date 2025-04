'Moč, sočutje, upanje, pogum': Anita Ogulin dobila svoje drevo

Anita Ogulin je svoje življenje posvetila reševanju stisk otrok, mladostnikov in družin po vsej Sloveniji. Bila je ključna oseba pri oblikovanju dveh vseslovenskih humanitarnih programov Botrstvo v Sloveniji in Veriga dobrih ljudi, ki še danes delujeta pod okriljem Zveze Anita Ogulin in predstavljata upanje tisočim.

V spomin veliki humanitarki so zdaj posvetili drevesa; danes so ob Poti spomina in tovarištva so razkrili spominsko tablo, na kateri so zapisane besede: moč, sočutje, upanje in pogum. "To niso le besede. To so vrednote, ki jih je Anita živela. To so temelji njenega delovanja," je dejala nova predsednica Zveze Anita Ogulin Alenka Petkovšek.

Ob tem je izpostavila misel pokojne humanitarke: "Vsi tvorimo dobro družbo. In če tvorimo dobro družbo, potem bi morali dobro sejati ne samo na področju solidarnosti in športa, ampak v družbi na splošno."

S simbolno posvojitvijo drevesa želijo ohraniti spomin nanjo. Kot pravijo v Zvezi, bo drevo nudilo tudi prostor, kjer si bodo ljudje lahko vzeli čas, se ustavili in umirili misli. In se ob tem tudi znova spomnili, da ni dovolj le videtu, temveč da je treba tudi čutiti. "Naj to drevo ne bo le simbol spomina, ampak tudi navdih za prihodnost. Naj nas opominja, da so moč, sočutje, upanje in pogum vedno prava pot," je dejala Petkovškova.

Po nejnih besedah je imela sicer narava za Anito Ogulin prav poseben pomen. Večkrat je namreč dejala: "Hoja. Sprehod. Moja Sava ... Voda odplavlja. Drevesa so še vedno moja moč. Potrebujem naravo, hojo in zrak. Tam se počutim svobodno."