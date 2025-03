Pri 13 letih pristal na invalidskem vozičku, v športu našel nov smisel

36-letni Gal Jakič je kot mlad športnik pri 13 letih doživel infarkt hrbtenjače. Od takrat je na invalidskem vozičku. Ni se predal, začel je novo poglavje svojega življenja. Po bolezni je postal vrhunski paraolimpijski alpski smučar in Slovenijo trikrat zastopal na paraolimpijskih igrah. S kajakom je preveslal Jadran, Slovenijo prekolesaril po diagonali in dokazal, da obstajajo ovire le v glavah ljudi. Tudi on bo prostovoljec v Planici, kjer je pred leti že imel posebno nalogo.