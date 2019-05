Državi grozi vračanje evropskih milijonov za mariborsko letališče

Ko je avgusta 2017 Gillian Yeung , solastnica kitajskega holdinga, ki je najprej kupil bankrotirano letalsko družbo VLM Airlines, kasneje pa še podjetje Aerodrom Maribor, pred inavguracijskim poletom iz Maribora v Split stopila pred novinarje, so bili njeni načrti za prihodnost slišati velikopotezno: "Pričakujemo veliko turistov z Vzhoda". Veselil se je tudi tedanji podžupan mestne občine Maribor Saša Pelko , ki je izpostavil, da je razvoj mariborskega letališča ključen za razvoj celotne regije: "To so delovna mesta, to so nove povezave. To ni samo potniški, ampak tudi tovorni promet." Najbolj optimističen je bil direktor podjetja Aerodrom Maribor Boris Bobek , ki je za medije povedal: "Maribor želimo zopet postaviti na letališko mapo ne samo Evrope, ampak tudi sveta".

Zaradi obljub države Aerodrom Maribor več let posloval z izgubo

Ko je upravljanje letališča Edvarda Rusjana Maribor leta 2016 prevzel kitajski kapital s svojim slovenskim podjetjem Aerodrom Maribor d.o.o., se je država novim najemnikom zavezala, da bo v določenem roku (do marca 2017) razvila državni prostorski načrt, ki bo omogočal širitev letališča, da bo primerno tudi za medcelinske lete. In prav to: podaljšanje letališke steze ter izgradnja nove in zmogljivejše letališke infrastrukture naj bi bil tudi edini interes, ki so ga kitajski lastniki imeli za letališče. Letališče, takšno, kot je v tem trenutku, namreč ni ekonomsko učinkovito, saj so stroški upravljanja precej višji od prihodkov. Neuradno smo izvedeli celo, da so kitajski lastniki vedeli in pričakovali, da bodo pred sprejetjem državnega prostorskega načrta nekaj let morali poslovati z izgubo, a jim je tega potrpljenja zdaj očitno zmanjkalo.

Če se letališče zapre, državi grozi večmilijonska kazen

Velik del obstoječe letališke infrastrukture je država financirala z evropskim denarjem v času infrastrukturnega ministra Patricka Vlačičaleta 2012. Od Evropske unije je takrat prejela 19 milijonov evrov sredstev, s katerimi so med drugim zgradili sodoben terminal s kapaciteto 600.000 potnikov na leto, a teh je bilo, kot so nam odgovorili s podjetja Aerodrom Maribor d.o.o., med letoma 2006 in 2016 manj kot 170.000.

Država se je ob prejetju evropskih sredstev Evropski uniji tudi zavezala (določilo iz 57. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št, 1083/2006), da bo letališče obratovalo vsaj do 11. novembra 2021, v nasprotnem primeru bo morala plačati visoko kazen. Če letališče po 15. juliju letos torej ostane brez najemnika, bo morala Slovenija Bruslju nakazati približno šest milijonov evrov.

Izmikanje odgovorom in prelaganje odgovornosti

Na ministrstvo za infrastrukturo smo že 24. maja, torej v petek, poslali nekaj novinarskih vprašanj, a so se vsebinskim odgovorom ves čas izogibali in nam na vprašanja zelo skopo odgovorili šele danes. Med drugim so zapisali, da: "Ministrstvo preučuje več variant glede zagotovitve nemotenega obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor tudi po preteku odpovednega roka najemne pogodbe in da dokončna odločitev še ni bila sprejeta, ko bo, bomo javnost o tem obvestili".