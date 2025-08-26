Svetli način
Slovenija

Lahovnik: Notranja revizija postopka nabave helikopterjev prepozna

Ljubljana, 26. 08. 2025 22.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Minister Poklukar je odredil notranjo revizijo nakupa helikopterjev, a je ta poteza po mnenju ekonomista Mateja Lahovnika prišla prepozno, je povedal v oddaji 24UR ZVEČER. Kritično ocenjuje postopek, opozarja na sum favoriziranja proizvajalca in poudarja, da izbrani helikopterji niso namensko primerni za reševanje življenj, kar stroka vseskozi opozarja.

Odločitev ministra Boštjana Poklukarja za izvedbo izredne notranje revizije nakupa helikopterjev je Matej Lahovnik označil za pozno, saj je sam že junija opozarjal na spornost razpisa. Izrazil je zaskrbljenost glede osredotočenosti revizije in poudaril, da ta ne sme biti le formalna. Po njegovem mnenju je bistvenega pomena, da se preverijo uporabljeni in zanemarjeni kriteriji, še posebej ob upoštevanju preteklih izjav, ko je ministrstvo zatrjevalo, da zaradi ponovljenega razpisa ne more upoštevati določenih strokovnih zahtev, nato pa samo objavilo, da gre za nov razpis, je povedal Lahovnik. Tudi vmesna sprememba barve helikopterja po njegovem mnenju kaže na nelogične odločitve v procesu.

Ena ključnih kritik Lahovnika je neskladje med prvim in drugim razpisom, kjer so na Ministrstvu za notranje zadeve sprva trdili, da strokovnih zahtev iz zdravstvenega sektorja ne morejo upoštevati zaradi narave ponovljenega razpisa. Kmalu zatem pa so sami na javnem portalu oznanili, da gre za nov razpis. Nekdanji minister za gospodarstvo svari, da bi takšna izredna revizija, ki ne bo v vseh podrobnostih forenzična, le še podkrepila obstoječe sume, da je celoten postopek dejansko favoriziral izbranega ponudnika.

Lahovnik je bil kritičen tudi do namembnosti helikopterja Leonardo za potrebe helikopterske nujne medicinske pomoči. Poudarja, da ta helikopter ni bil izbran zaradi njegove funkcionalnosti za reševanje ljudi, temveč verjetno zaradi želja policije, ki takšne modele že uporablja. Ob tem meni, da je nerazumljivo, da se bogata država, kot je Slovenija, odreka nabavi dveh namensko opremljenih helikopterjev, ki bi izpolnjevala zahteve strokovnjakov, v dobrobit vsakodnevnega reševanja življenj.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Matej Lahovnik nakup helikopterjev notranja revizija ministrstvo za notranje zadeve Leonardo helikopterji
