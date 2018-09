FOTO: Spoznajte nove obraze serije Reka ljubezni!

Nadaljevanka Reka ljubezni se dogaja v idilični dolenjski vasi Krka, ki jo obkrožajo zelena reka in čisti izviri. Vaščani se med seboj poznajo in vse vedo drug o drugem, čeprav seveda obstajajo tudi vaške skrivnosti. Spoznajte obraze naše nove serije in like, ki jih bodo upodobili!

Nova originalna slovenska nadaljevanka Reka ljubezni se dogaja v idilični dolenjski vasi Krka, ki jo obkrožajo zelena reka in čisti izviri. Vaščani se med seboj poznajo in vse vedo drug o drugem, čeprav obstajajo vaške skrivnosti, ki jih mlajše generacije ne poznajo. Osrednja družina Slak Osrednja družina naše zgodbe jedružina Slak, ki ima mizarsko delavnico, ki prehaja iz roda v rod. Družino sestavljajo babica Marija in dva vnuka Rok in Blaž. Marijana Brecelj igra Marijo Slak, babico družine.

Marijana Brecelj igra babico družine. FOTO: POP TV

Marija je na prvi pogled močna gospodarica posestva, je zelo kritična do drugih, ves čas ponavlja, da je vse žrtvovala za vnuka, naj tega nikoli ne pozabita. Čeprav je manipulativna, ima iskreno rada svoja vnuka in je topla oseba. V vlogi Marijinega simpatičnega vnuka Roka Slaka vas bo prevzel Tadej Pišek.

Tadej Pišek igra simpatičnega mizarja Roka. FOTO: POP TV

Rok je zapleten in v svoji zapletenosti privlačen. Šarmer, ki je rad svoboden in ne želi imeti resne zveze. Je družaben, igra kitaro, rad ima babico, a vendar ni toliko pod njenim vplivom kot Blaž. Nežnega Blaža Slaka igra Voranc Boh.

Voranc Boh igra nežnega Blaža. FOTO: POP TV

Blaž je nežen, občutljiv, dobrodušen, veliko bolj pod vplivom babice, čeprav se ji tudi on tu in tam upre. Je zelo dober mizar, ki zna izdelovati unikatno pohištvo. Nova slovenska in Rokova ljubljenka Irena Rot je Lara Komar.

Lara Komar je nova slovenska in Rokova ljubljenka. FOTO: POP TV

Irena je nežen romantik in sanja o pravi ljubezni. Je nadarjena fotografinja. Zaljubi se v Roka, vendar je tudi njuna ljubezen polna ovir, saj ju obkrožajo ljudje, ki želijo uničiti njuno zvezo. Družina Medved Premožni družini Medved kraljuje oče Bojan, ki se ukvarja samo s prodajo lesa. Je glavni sovražnik bratov Slak, prodaja jim les po visoki ceni ter ju javno krivi za požare v njihovi okolici. Branka Šturbeja boste spremljali v vlogi nadutega in brezkompromisnega Bojana Medveda.

Branko Šturbej igra Bojana Medveda, ki ga zanima le denar. FOTO: POP TV

Bojan je najbolj bogat v vasi. Zanimata ga le denar in hedonizem, a tega ne deli s svojo družino. Nesramen je do žene in brezbrižen celo do svojih otrok. Bojanovo žalostno ženo Sonjo igra Mojca Funkl.

Mojca Funkl igra Bojanovo ženo. FOTO: POP TV

Sonja je ujeta v nesrečen zakon z Bojanom. Velikokrat je žalostna, a hkrati zelo optimistična in vaščani jo imajo radi. Ljubi umetnost in kulturno društvo in v javnosti skriva, kako je v resnici nesrečna. Blaž Valič bo dobričina Janez Smole.

Blaž Valič igra Janeza, ki ima Blaža in Roka rad kot svoja sinova. FOTO: POP TV

Janez je predsednik gasilskega društva in krajevne skupnosti, je glava vasi Krka. Bil je najboljši prijatelj pokojnega očeta Blaža in Roka. Oba fanta ima rad kot svoja sinova in bi storil vse, da bi v vasi imela prihodnost. Včasih je osamljen in ve, da je naredil napako, da se ni poročil s Sonjo. Sestri Božič Priljubljena Teja Glažar bo stopila v natikače sestre Angelce Božič.

Teja Glažar bo Angelca. FOTO: POP TV

Angelca in njena sestra sta vaški čarovnici, Angelca je ves čas kritična do vseh in malo paranoična, ne mara Irene, ker se ji zdi sumljiva, tako kot vsi drugi. Terezo Božič igra Marinka Štern.

Marinka Štern pa bo Tereza. FOTO: POP TV

Tereza je nežnejša verzija svoje sestre, s katero se ves čas prepira. Za razliko od Angelce ima kar rada Ireno. Valentina in Uroš Lekić Ana Urbanc igra razvajeno Valentino.

Ana Urbanc. FOTO: POP TV

Valentina je bogataška hči, ki del svojega življenja skriva pred zaščitniškim očetom. Rada veliko govori, ponavadi neumnosti. V finih čevljih tajkuna Uroša Lekića rovari Aleš Valič.

Aleš Valič. FOTO: POP TV

Uroš je odločen in pohlepen biznismen, zelo je zaščitniški do hčerke Valentine. Z lastno voljo in podjetniško žilico si je ustvaril, kar ima, zaradi posla se je tudi poslovenil. In tukaj se naša zgodba šele prav začne. Jeseni na POP TV.