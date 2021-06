Če so imeli glasbeniki dolge mesece koncerte zaradi pandemije doma, so v Ljubljani, Mariboru in Kopru ob rojstnem dnevu radia Val 202 slovenski glasbeniki vsako polno uro nastopali pred ljudmi. Nastopili so tudi Zala in Gašper, Zmelkoow, mladi in nadarjeni Joker Out ter priljubljeni raper Emkej.

icon-expand