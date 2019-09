Nezdrav način življenja zagotavlja nove poslovne priložnosti?

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je bilo leta 2014 več kot 1,9 milijarde ljudi starejših od 18 let pretežkih, od teh jih je bilo 600 milijonov (pre)debelih. V odstotkih je to število še bolj zaskrbljujoče, in sicer je bilo 39% svetovne populacije odraslih pretežkih, od tega 13% debelih.

Večina svetovne populacije tako živi v državah kjer je debelost eden od glavnih vzrokov za obolevnost in umrljivost. Zaskrbljujoče pa je predvsem dejstvo, da se trend debelosti prenaša na otroke, in sicer je bilo v letu 2013 debelih kar 42 milijonov otrok pred 5 letom starosti. Debelost povečuje tveganje za nastanek dejavnikov tveganja za zdravje, kroničnih nenalezljivih bolezni prav tako pa posredno vpliva na pojavnost psihičnih motenj (depresija, anksioznost).

Nezdrav način življenja - 1 FOTO: Nezdrav način življenja

Pojav osebnih trenerjev kot odgovor nezdravemu načina življenja Neuravnotežena prehrana, pomanjkanje gibanja in nezdrav način življenja negativno vplivajo na zdravstveno stanje svetovne populacije kar omogoča nove poslovne priložnosti na fitnes & velnes področju za ustrezno izobražen in strokovno podkovan kader . Tako se je kot protiutež nezdravemu in neaktivnemu načinu življenja, ki vpliva na zdravje in počutje ljudi ter nenazadnje tudi na življenjsko dobo, predvsem v zadnjih letih, pojavil poklic sodobnega časa, to je poklic osebnega trenerja. V zadnjih letih je čutiti tudi močan porast fitnes in velnes centrov po vsem svetu. Tako je bilo na primer leta 2012 po vsemu svetu odprtih že več kot 150.000 fitnes centrov in fitnes klubov, ki so imeli več kot 130 milijonov članov. Danes pa je na globalnem področju odprtih že več kot 180.000 fitnes centrov, skupaj pa imajo več kot 145 miljonov članov. Vrednost fitnes in velnes industrije danes presega 84 milijard evrov iz leta v leto pa bo rast te industrije samo še večja. Rast industrije in sodoben način življenja pa ustvarjata tudi potrebo po kvalitetnih, dobro usposobljenih osebnih trenerjih ,ki bodo na področju lahko delovali. Zaradi vse večje potrebe po strokovno usposobljenem kadru vodilna organizacija v Sloveniji na področju usposabljanja osebnih trenerjev pod imenom AFP (Association of Fitness Professionals of Slovenia) že nekaj let zagotavlja zlat standard pri izobraževanju novodobnih profesionalcev na področju osebnega trenerstva.

Nezdrav način življenja - 2 FOTO: Nezdrav način življenja

Zakaj se ljudje odločajo za osebnega trenerja? Zaradi hitrega načina življenja, pomanjkanja prostega časa in predvsem neznanja s področja telesne aktivnosti, vse več ljudi išče pomoč, podporo in usmeritev osebnih trenerjev pri doseganju zastavljenih ciljev in rezultatov. Raziskave so pokazale, da je razlog #1 zaradi katerega se kdorkoli odloči za pomoč pri osebnem trenerju, estetika. Estetski cilji, predvsem hujšanje in preoblikovanje telesa ter pridobivanje mišične mase, predstavljajo 90% ciljev, ki jih želimo z vadbo doseči. V preostalih 10% ciljev lahko uvrstimo športno udejstvovanje, pridobivanje kondicije, post rehabilitacija po poškodbi, preventiva in kurativa specialne populacije…

Osebni trener lahko tako z znanjem in veljavno licenco za delo pomaga svojim strankam, da na varen in učinkovit način ter predvsem v krajšem časovnem obdobju dosežejo cilje, zaradi katerih so se odločili postati telesno aktivni.

Nezdrav način življenja - 3 FOTO: Nezdrav način življenja

Kakšne so zaposlitvene in karierne priložnosti Skladno z rastjo fitnes in velnes industrije, porastom prekomerno težkih in debelih posameznikov, vedno daljšim delavnikom, vse večjim stresom na delovnih mestih in pretežno sedečim načinom življenja je osebno trenerstvo poklic v katerem dela ne more zmanjkati. Poslovne priložnosti so pratkično na vsakem koraku. Osebni trener z licenco ima tako na voljo kopico možnosti, in sicer: Zaposlitev v fitnes centru ali vadbenem centru s strani fitnes centra, vadbenega centra ali podjetja Samozaposlitev in pogodbeno izvajanje dela v fitnes centru ali vadbenem centru in Samozaposlitev in izvajanje vadbe na prostem (v naravi) ali na domu Zaslužek osebnega trenerja Pri delu s stranko 1:1 se cena za storitev osebnega trenerstva, pri nas giblje v povprečju med 25-30 eur/h in glede na to, da večina strank vadi z osebnim trenerjem 2-3 krat tedensko to pomeni 200 - 360 eur/mesec na stranko. Poleg individualnega treninga, je seveda možen tudi trening v paru ali v manjši in večji skupini, pri tem pa se premosorazmerno poveča tudi zaslužek. Mesečni prihodki dobrega osebnega trenerja znašajo v povprečju med 1500-2000 eur/mesec, vrhunski trenerji pa zaslužijo še mnogo več.

Nezdrav način življenja - 4 FOTO: Nezdrav način življenja