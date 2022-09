21-letni Jeseničan, vzhajajoča zvezda slovenske izbrane vrste

Žiga Samar je tisti, ki je v četrtek prvič oblekel slovenski dres za člansko reprezentanco na Eurobasketu. 21-letni Jeseničan, ki velja za enega tistih, ki bo poskrbel za svetlo prihodnost slovenske košarke, je že navdušil v slovenskem dresu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. 197 centimetrov visokemu organizatorju igre se je del njegovih otroških sanj uresničil, ko ga je Aleksander Sekulić uvrstil na seznam za evropsko prvenstvo, a cilji so še višji. Začel je na Jesenicah, nadaljeval pri Olimpiji, se kalil pri mladincih Reala, nadaljeval v španski Zamori in Fuenlebradi, letos pa podpisal pogodbo z evroligaško Albo. Prijavil se je tudi na nabor lige NBA in v dnevih pred naborom navdušil mnoge strokovnjake. Odpravili smo se tja, kjer je Žiga začel svoje sanje, in se o podrobnostih njegove poti do uspeha pogovarjali z njegovim očetom, ki bdi ob njem na vsakem koraku.

Jesenice, mesto cvetja in jekla, mnogi bi dejali tudi hokeja. Vendar je tam zrastel in se kalil tudi eden najbolj perspektivnih slovenskih košarkarjev Žiga Samar. Njegov oče Primož je povedal, da je Žiga žogo prvič prijel v roke, ko je bil star le leto in pol. "Ponujali smo mu druge igrače, vedno pa mu je bila najbolj ljuba žoga. Začel je z malo teniško, potem pa je ta postajala vedno večja." Žiga se je na jeseniškem parketu tudi prvič srečal z Luko Dončićem, ko je ta še igral za Olimpijo. "Žiga je prišel do njega, mu dal roko, čestital. Zdaj sta se ponovno srečala v reprezentanci." Prav Žigo velikokrat primerjajo z Dončićem, predstavlja prihodnost slovenske košarke. Tako kot Luka se je kalil pri mladincih madridskega Reala. Kot pravi Žiga, je Luka trenutno najboljši igralec v NBA v napadu. "Kako vidi igro, kako doseže točko na 1001 način. To mislim, da ga krasi, dela razliko od drugih." icon-expand FOTO: Družinski arhiv icon-chevron-left icon-chevron-right Tudi njegov oče je podobnega mnenja. "Luka Dončić je eden in edini. Tudi Žiga večkrat poudari, da vsaka primerjava z Luko neumesna. Želi biti Žiga in prav je tako, da si postavlja svoje cilje. Si pa ob postavljanju teh ciljev, ki jih bo letos dosegel, že postavlja nove, še višje cilje." Žiga prihaja iz športne družine, mama nekdanja rokometašica, oče košarkar, zdaj trener, brat košarkar igra v Španiji. A začel je na ledu, pove oče. "Treniral je hokej, tko kot vsak Jeseničan. Igral je tenis, šahiral, bil je sedmi na državnem prvenstvu." In prav šahovski pokal je bil tisti, ki je prvi krasil njegovo polico v sobi. Oče pokaže tudi prvi Žigo košarkarski dres. Prvič je igral s šestimi leti, v konkurenci U10. Ponosen je tudi na Žigove lovorike iz Španije. Med njimi je priznanje za najbolj koristnega igralca španskega finala. Med trofejami se nahaja tudi medalja, ki jo je dobil v igri med dvema ognjema. Najstarejši kos je medvedek, ki ga je dobil ob rojstvu. "Ko ga vidim, ga primerjam z Žigo iz te stajice, skupaj sta ležala in zdaj nam doma dela družbo." "Na vsaki tekmi pokaže vse kar lahko pokaže, in verjamem, da bo samo še boljši v družbi takšnih reprezentantov," pravi oče. "Vedno sem si želel zaigrati v Euroligi, rekel pa sem tudi, če bo kadarkoli možnost, da zaigram v NBA, jo bom z veseljem sprejel," pa pove Žiga.