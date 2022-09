Po Slovencih še Srbi: Šofer se je moral boriti s prtljažnikom

Mogoče pa je imel voznik le nekaj treme, saj je bil na avtobusu tudi lanski in letošnji najkoristnejši igralec rednega dela lige NBA Nikola Jokić . Ta je ob prihodu z avtobusa presenečeno opazoval voznika, ki je poskušal odpreti prtljažnik, vendar nikakor ni šlo. Posnetek prikazuje, kako je srbski košarkarski zvezdnik, medtem ko si je oprtal nahrbtnik, kar obstal.

Na Twitterju se je nato pojavil še pripetljaj srbske košarkarske reprezentance. Srbski športni novinar Slobodan Šarenac je objavil videoposnetek, na katerem je imel voznik avtobusa težave z odpiranjem prtljažnika. Voznik je Srbe pripeljal pred hotel v Pragi, kjer bodo odigrali uvodni del evropskega prvenstva, nato pa so nastopile manjše tehnične težave.

Ob pripetljaju so srbski mediji napisali, da se očitno še avtobus boji srbskega košarkarskega asa. Eden izmed uporabnikov Twitterja je posnetku pripisal, da jo je srbska reprezentanca odnesla še dobro, saj slovenski košarkarji avtobusa sploh niso dočakali.

Na neljub dogodek so slovenski reprezentanti očitno pogledali tudi s pozitivne strani in se iz njega ponorčevali. Na svojem profilu na Instagramu je Goran Dragić delil zmontiran videoposnetek, na katerem Luka Dončić z velikim naporom dviguje pokvarjen avtobus. Dragić pride mirno mimo, ga potreplja po rami in doda: "Zdaj bo, zdaj bo!" Posnetku je še pripisal: "Ni avtobusa, ni problema."