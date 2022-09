Absolutno neverjetno: le koš manj in prišlo bi do enega večjih čudes v zgodovini košarke

Kaj imajo skupnega tekme Italija - Srbija, Poljska - Ukrajina in Finska – Hrvaška? Nič drugega kot zgolj to, da so se vse končale z istim rezultatom 94:86! In da je podatek na nek način še bolj nenavaden oziroma celo bizaren, je potrebno vedeti, da je bila tudi četrta tekma osmine finala košarkarskega EP v Berlinu le milimetre oddaljena od istega rezultata. Natančneje le koš manj (Čehov) na tekmi Grčija - Češka (94:88) in vse bi bilo popolno ...