Belgija se je borila, a je Slovenija odgovorila v slogu najboljših

V prvo peterko se je po tekmi odsotnosti vrnil Mike Tobey , ki je pravočasno saniral poškodbo desnega gležnja. Luka Dončić je srečanje z Belgijci odprl sijajno, saj je zadel prve tri poizkuse za tri, Slovenija pa je hitro povedla z dvomestno prednostjo. V drugi polovici prve četrtine so se Belgijci prebudili, strnili vrste v obrambi in po zaslugi zadetih odprtih metov, ki so bili plod medle obrambe aktualnih evropskih prvakov, prišli nazaj v igro.

Prvi strelec Belgijcev Retim Obasohan je v deveti minuti zadel z razdalje in razliko zmanjšal na vsega točko. Aleksander Sekulić je odgovoril z minuto odmora in na parket vrnil Tobeyja, ki je izkoristil sijajno podajo Dončića za lahek zaključek. Tik pred iztekom prvih desetih minut pa je Zoran Dragić realiziral prosta meta po nešportni osebni napaki Maximea de Zeeuwa za 24:19.

V nasprotju s preteklimi tekmami je prvi slovenski zvezdnik začel drugo četrtino, v kateri na začetku met iz igre ni stekel. Belgijci so pobrali nekaj skokov v napadu in tako držali priključek. Šest minut pred koncem polčasa je Zoran Dragić ukradel žogo v obrambi, jo podal do starejšega brata, ki je lepo zaposlil Klemna Prepeliča za lahki dve točki. Na semaforju je takrat kazalo 33:27 in belgijski selektor Dario Gjergja je zapisnikarski mizi signaliziral novo minuto odmora.

Sekulić je nato – tako kot proti Franciji – poskušal s peterko brez klasičnega centra. Po polaganju Zorana Dragića je bila prednost znova dvomestna (37:27). Belgijci so odgovorili z delnim izidom 6:0, ki ga je s trojko v pravem trenutku prekinil Prepelič. Tik pred koncem polčasa so se Belgijci po košu De Zeeuwa približali na vsega točko, v zadnjem napadu pa je Goran Dragić popeljal žogo čez celotno igrišče in jo položil v koš za 44:41.

Branilci naslova so drugi polčas odprli s štirimi zaporednimi točkami. A čeprav smo upali (in pričakovali), da bo Belgija prej ali slej popustila, se to v tretji četrtini ni zgodilo. Sloveniji v napadu enostavno ni steklo, še edini razpoloženi košarkar je bil Dončić, ki je v tem delu igre dosegel 12 točk. Sekulić je znova poskušal brez centra, čeprav je imel Tobey ob polčasu daleč najboljši "plus minus" v celotni ekipi (+15), kar ni obrodilo sadov. Belgijci so vseskozi zaostajali za nekaj točk, a držali stik z Slovenijo. Po 30 minutah je na semaforju pisalo 63:60 v našo korist.

Vrag je dokončno vzel šalo, ko je na začetku zadnjega dela igre Kevin Tumba po ukradeni žogi in polaganju Belgijce popeljal v vodstvo (63:64). Sekulić ni okleval z minuto odmora, šok terapija pa je njegovim varovancem na srečo dobro dela. Po Dončićevi asistenci za izjemno pomembno trojko Prepeliča je bila Slovenija znova v nekoliko bolj varnih vodah (73:65). Nato je Čančar z izjemno blokado na eni in natančnim polaganjem na drugi strani poskrbel za +10 Slovenije, potema pa je Prepelič s tremi zadetimi prostimi meti poskrbel za najvišje dosedanje vodstvo na tekmi, in sicer 13 točk. Dva prosta meta je po nešportni osebni napaki Tumbe pristavil še Dončić, preden sta Dragić in Tobey z "alley oop-om" poskrbela za rezultat 82:65. Belgijci se po tako visokem zaostanku niso več pobrali in Slovenija je kljub nekoliko slabši igri na koncu slavila z 88:72 in se uvrstila v četrtfinale, kjer bo tekmec zmagovalec obračuna med Poljsko in Ukrajino.