Belgijskemu selektorju se je izpolnila želja: v osmini finala dvoboj s Slovenci

Na Eurobasketu se začenjajo odločilni, oziroma bolje rečeno, izločilni boji. Najboljših šestnajst reprezentanc v Berlinu čaka drugi del EP, Slovenija se bo (prenos na POP TV in VOYO ob 14.15) pomerila z Belgijo. Njihov selektor je rojen na Hrvaškem in zelo dobro pozna slovenske košarkarje in jih tudi zelo ceni.

icon-expand Dario Gjergja FOTO: Fiba

Na Eurobasketu prostora za napake ni več, poraz pomeni odhod domov. Belgijci niso košarkarska velesila, vendar bodo poizkusili poiskati svojo priložnost. Vsako podcenjevanje s slovenske strani se lahko hitro maščuje, toda slovenska zasedba se je tudi na tem EP naučila, da lahkih tekmecev ni. Opomin je lahko tudi podatek, da je Belgija premagala Srbijo v kvalifikacijah za SP, v skupinskem delu na letošnjem EP pa je premagala Špance, kar je bilo precejšnje presenečenje, bili so boljši tudi od gostiteljev turnirja Gruzijcev. Belgija je tako v predtekmovanju v skupini A v Tbilisiju premagala Gruzijo (79:76 – po podaljšku), Španijo (83:73) in Bolgarijo (89:80), izgubila pa je s Turčijo (63:78) in Črno goro (70:76). Ena zmaga več bi jih dvignila na lestvici, tako pa so v krogu treh ekip z enakim izkupičkom (3 zmage, 2 poraza) zasedli četrto mesto. In dobili za "nagrado" prvouvrščeno reprezentanco skupine B, Slovenijo.

A kot kaže, jih to prav nič ne moti, saj je belgijski selektor Dario Gjergja dejal: "Mi smo ekipa, ki se zaveda svojih limitov, ampak vemo tudi, da se lahko kosamo z vsakim, če imamo na parketu pravo energijo. Že na novinarski konferenci po koncu skupinskega dela sem rekel, da bi se rad pomeril s Slovenijo. To sem si želel, ker si moji fantje zaslužijo, da se kosajo z najboljšimi." "Vsi pravijo, da je Slovenija Luka Dončić, ampak to ni res. Goran Dragić je pri 36 letih še vedno med najboljšimi v Evropi. Klemen Prepelič in Jaka Blažič sta vrhunska strelca. Zoran Dragić je neverjeten v obrambi. Vlatko Čančar lahko igra na trojki ali štirki in je zelo vsestranski. Luka pa lahko počne čisto vse. Tu so še Mike Tobey, pa kup mladih košarkarjev, ki s klopi vnašajo energijo. To je kompletna ekipa, na katero se je težko pripraviti," je še dejal selektor.

icon-expand Belgijci so takole slavili zmago proti Španiji. FOTO: Fiba

Belgijski selektor Gjergja je rojen v Zadru in je bil tudi pomočnik trenerja pri ekipah Zagreba in Cibone, nato pa je danes 47-letni trener leta 2008 odšel v Belgijo. Bil je tudi pomočnik selektorju Velimirju Perasoviću na klopi Hrvaške na Eurobasketu 2015, leta 2018 pa je prevzel belgijsko reprezentanco, dobil je tudi belgijsko državljanstvo. Belgijski reprezentant Retin Obasohan si je ogledal vse slovenske tekme v skupinskem delu. "Pomagalo je, da kot evropski prvaki vedno igrajo v najboljših terminih, zato njihove tekme niso sovpadale z našimi," je dejal in razložil: "Glavni razlog so zagotovo njihova zveneča imena. Igrajo lepo košarko, na tem prvenstvu so imeli hudo konkurenco, zato je bilo celotno skupino B zelo zabavno spremljati." Belgijski branilec na Eurobasketu v povprečju dosega 14,8 točke na tekmo in je drugi v moštvu v tem elementu. Prvi je Haris Bratanovic (v povprečju 15 točk na tekmo). Belgija je na lestvici Fibe na 37. mestu, Slovenija je peta. Slovenija in Belgija sta se na EP doslej pomerili le dvakrat, izid je izenačen. Obakrat je bilo to v predtekmovanju, Belgijci so zmagali 82:61 leta 1993, Slovenci pa so bili uspešni leta 2011 (70:61). Najboljši belgijski rezultat na evropskih prvenstvih je četrto mesto že kar davnega leta 1947.