Klarine solze za zlatega kapetana in poročno potovanje v Berlin

Vzdušje v lokalih okoli arene v Berlinu je bilo v sredo zvečer naravnost moreče. Poljaki so odrajali svoje in se porazgubili na številnih proslavah, Slovenci pa so obsedeli na mestu. Pred očmi so se jim razblinjale sanje o novem poglavju zlate košarkarske pravljice in podaljšanem koncu tedna v Nemčiji. Branilci naslova evropskih prvakov so obstali v četrtfinalu.

icon-expand Ana, Matic in Jakob FOTO: 24ur.com

Še popoldne so bili prizori povsem drugačni. Navijači so rajali v Slovenski hiši in čakali na tekmo, za katero so bili prepričani, da je že vnaprej dobljena. Sploh ni bilo nikogar, ki bi dvomil v izid, ampak so raje navdušeno pripovedovali, kako so pristali v Nemčiji.

Anja in Matic sta se poročila 18. junija, z Jakobom, njegovim prijateljem iz otroštva, pa sta v soboto v lokalu gledala tekmo osmine finala Eurobasketa proti Belgiji. Ko je Slovenija zmagala, ju je Jakob presenetil – na licu mesta jima je kupil vstopnici za četrtfinale v Berlinu: "To sem jima kupil za poročno darilo. Na njunem obredu sem bil glavni animator, zato jima takrat sploh nisem utegnil izročiti darila, pa sem si rekel, da jima bom pripravil nekaj posebnega," se smeji. "Nekateri gredo na poročno potovanje na Maldive, Sejšele, Havaje, midva pa sva prišla na Eurobasket," se zabava tudi Matic.

Tudi ostali so pripovedovali, kako so prišli v Berlin. Bogdan je prišel neposredno iz Kölna, kjer si je ogledal že skupinski del prvenstva. David je s prijatelji prespal v Pragi, kjer jim je njegov nekdanji sošolec razkazal še češko prestolnico. Olimpijski prvak v metu kladiva Primož Kozmus je z družino prejšnji konec tedna podpiral že slovenske odbojkarje v Katovicah, nato pa z družino skozi Krakov pripotoval še v Berlin. Dobra volja ni popustila niti na poti do arene Mercedes-Benz, kamor so se navijači družno odpravili in s svojim glasnim skandiranjem tradicionalnih navijaških napevov spet pritegovali poglede. V dvorani so se nagnetli na kup in vzneseno pričakali začetek tekme.

Jaka, ki dela v Berlinu, se je pošteno namučil, da je na svoj sedež prišepal s pomočjo bergel. Med rekreativnim igranjem košarke si je poškodoval koleno, vendar je rekel, da si bo tekmo ogledal za vsako ceno. Za svoje nekdanje soigralce iz zlatega Istanbula je goreče stiskal pesti tudi Gašper Vidmar, kot je obljubil že v Stožicah, ko je na tribuni bodril odbojkarje.

icon-expand Gašper Vidmar v Berlinu FOTO: 24ur.com

Potem pa hladen tuš. Poljaki so kmalu prepričljivo povedli in slovenska tribuna je obnemela. Nejeverno so strmeli v semafor, ki je v nekem trenutku pokazal celo 23 točk razlike. Slovenci na parketu niso in niso našli odgovora, v tretji četrtini pa so le zablesteli in navijačem vlili novo upanje, ki je zbledelo šele čisto pred koncem. Postalo je jasno, da Slovenija ne bo ubranila naslova evropskih prvakov, saj bo obstala v četrtfinalu.

icon-expand Klarine solze in ganljiva misel na kapetana Dragića FOTO: 24ur.com

Razočaranje je bilo nepopisno, ob pogledu na obupane obraze okoli sebe je človeka naravnost zabolelo. Klara ni skrivala niti solz. A ni jokala zaradi sebe, ampak zaradi zlatega kapetana. Gorana Dragića je trikrat videla tudi na tekmah lige NBA v Združenih državah Amerike in močno si je želela, da bi lahko pred koncem kariere še enkrat podoživel zmagovite trenutke iz leta 2017.

"Če si slovenski navijač, potem zdaj toliko bolj ceniš Istanbul, ko vidiš, kaj so takrat dosegli," v lokalu pred berlinsko areno po tekmi pripoveduje Dag in pokaže sliko z Luko Dončićem po slavju.

icon-expand Z Luko Dončićem FOTO: 24ur.com

Ampak poudari, da so razočaranja pač sestavni del športa. Številni slovenski navijači so po porazu takoj začeli kovati načrte za povratek v domovino, on pa bo ostal. Že 20 let na športne dogodke potuje s španskim prijateljem Currom, tako je tudi tokrat. In ker so se Španci uvrstili v zaključne boje, bosta tokrat pač oba navijala za Španijo, ki jo v polfinalu čaka Nemčija. Ostal bo tudi Kozmus z družino in čeprav je bil njegov devetletni sin po porazu neutolažljiv, je hčerka že veselo zastrigla z ušesi, ko je slišala za obisk znamenitega berlinskega živalskega vrta.

icon-expand Družina Primoža Kozmusa in eno izmed razočaranih omizij v Berlinu FOTO: 24ur.com

Nekateri so se držali za glavo, saj so si, prepričani v slovensko zmago, do vključno ponedeljka rezervirali hotelske sobe brez možnosti vračila denarja. Drugi so bili z mislili pri tistih, ki so nameravali ta konec tedna množično priromati v Berlin z navijaškimi čarterji in avtobusi.