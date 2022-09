'Želim, da Luka v Draženovem imenu osvoji prstan, to me ohranja pri življenju'

"Dražen je vedno govoril, da če za seboj ne pustiš naslednikov, nisi dobro opravil svojega posla," pravi Biserka, ki Luko vidi kot naslednika Dražena Petrovića . Slednji je po njenem mnenju evropskim igralcem košarke odprl pot v najmočnejšo ligo na svetu NBA in poskrbel, da so danes v svetu košarke cenjeni.

Kot dodaja, vidi, da Luka živi za košarko in da mu denar ni na prvem mestu. "Košarko igra iz ljubezni. To sem začutila pri njem. Pri drugih igralcih sem videla, da razmišljajo le o pogodbi, Luka pa ni tak."

Na vprašanje, v čem sta si Luka in Dražen podobna, je Biserka odgovorila, da je slovenski zvezdnik v igri nepredvidljiv tako kot njen sin. "Nikoli ne veste, kaj bo njegova naslednja poteza."

Luki svetuje, da ostane zvest sebi, da uživa v košarki, denar pa naj ne bo njegova prioriteta. "Dražen mi je nekoč rekel, da ga denar ne zanima, pomembno mu je bilo, da so bili ljudje okoli njega srečni. Biti moraš več od športnika. Ko služiš toliko denarja, moraš razmišljati o svojem odnosu do ljudi. Ostati moraš skromen in edinstven," je dodala Biserka.