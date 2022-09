Blažič: Resnično upam, da se naslednje leto vidimo na SP

Košarkarji Slovenije so s porazom proti Poljski končali evropsko prvenstvo v Berlinu. Za Slovenijo je to peti neuspeh v četrtfinalih evropskih prvenstev. Stopničko za vstop med štiri najboljše je preskočila le pred petimi leti v Istanbulu, ko se je na koncu zavihtela do zlate medalje, ter leta 2009 na Poljskem, ko je zasedla četrto mesto. V taboru še vedno aktualnih evropskih prvakov je po bolečem porazu razumljivo vladalo komorno ozračje, a košarkarji kljub temu skušajo gledati naprej.

icon-expand Jaka Blažič FOTO: Fiba

Slovenija je na sedmih tekmah v Nemčiji dosegla pet zmag (Litva, Madžarska, Nemčija, Francija, Belgija) ter izgubila proti Bosni in Hercegovini ter Poljski. Slednji je tudi odnesel sanje po ubranitvi naslova evropskega prvaka. Še pred Poljaki so si vstopnico polfinala 41. EuroBasketa priigrali Francozi, ki so po podaljšku s 93:85 ugnali Italijo. Že v torek pa sta polfinalistki postali Španija in Nemčija. Španija je premagala Finsko s 100:90, Nemčija pa je izločila Grčijo s 107:96. Polfinalna dvoboja evropskega prvenstva v Berlinu sta na sporedu v petek.

Ob 17.15 uri se bosta pomerila Poljska in Francija, ob 20.30 uri pa si bosta nasproti stali gostiteljica Nemčija in Španija. Končna obračuna za medalje bomo spremljali v nedeljo. "Nismo bili pravi, podobno kot proti Belgiji. Ob polčasu smo se pogovorili v slačilnici, si povedali svoje in verjeli smo, da se lahko vrnemo. Naredili smo neverjeten preobrat, povedli in Poljsko pahnili v izgubljen položaj. Nato so se ti znova razigrali, dobili nazaj samozavest in zasluženo zmagali. Zdaj moramo umiriti glave, narediti analize in resnično upam, da se vidimo naslednje leto na svetovnem prvenstvu," je bil po izpadu razočaran Jaka Blažič, ki pa vidi svetlo slovensko košarkarsko, prihodnost. "S takšnim odnosom kot ga kaže ta ekipa lahko še veliko dosežemo."

icon-expand Goran Dragić in Luka Dončić FOTO: Fiba

Zasedba Aleksandra Sekulića je v ključni tekmi prvenstva razočarala, iz škripcev je ni mogel potegniti niti prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je ob metu 5:15 dosegel 14 točk in tri minute pred koncem tekme obsedel na klopi s petimi osebnimi napakami. Medtem ko se je pri Poljski v zgodovino zapisal Mateusz Ponitka z redko videnim trojnim dvojčkom v evropski košarki - 26 točk, 16 skokov, 10 podaj, kar je šele tretji tovrstni dosežek na evropskih prvenstvih, sta največ točk pri Sloveniji dosegla Vlatko Čančar (21) in Goran Dragić (17). "Odigrali smo katastrofalni prvi polčas in se nato vrnili v drugem. V ključnih trenutkih nam je zmanjkalo energije, ker smo toliko časa lovili tekmeca. Uspel nam je preobrat, odigrali smo boljšo obrambo, nanizali nekaj protinapadov, a to na koncu ni bilo dovolj za končno zmago," je bil po izpadu vidno razočaran Goran Dragić, ki si prav gotovo ni želel takšnega reprezentančnega slovesa. "Je, kar je," je na pol v solzah dodal kapetan slovenskih košarkarjev.