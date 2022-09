Blažič: V fizičnem smislu ne bo težav, odločala bo psihološka priprava

"To je zmaga kolektiva, moštva, ki je natančno vedelo, kako se mora odzvati po tako bolečem porazu, kot je bil nedeljski proti reprezentanci Bosne in Hercegovine. Od praktično prvega napada dalje se je videlo, da smo zopet tisti pravi, stara slovenska reprezentanca, ki z moštveno igro melje tekmeca. Moramo vedeti, da smo igrali proti odlični Nemčiji pred 19.000 navijači, a kot sem že dejal, tehtnico na našo stran sta prevesili kakovost in večja želja po zmagi," je po tretji zmagi slovenska izbrane vrste na prvenstvu stare celine v Kölnu dejal 32-letni Blejec, ki se je po treh sezonah iz ljubljanske Cedevite Olimpije preselil k turškemu Bahčešehirju.

Tako omenjeni Schröder kot tudi drugi organizator igre nemške reprezentance Maodo Lo sta imela ogromne težave z našimi branilci, ki so z odlično moštveno predstavo povsem onemogočili kreacijo igre nasprotnika. "To je bil načrt od samega začetka, da se jim onemogoči organizacija napada in s tem pretok žoge na položaj pod obročem, kjer imajo oni več razpoložljivih orožij od nas. Ob tem pa smo s pametno igro v napadu ter zelo razpoloženima Goranom Dragićem in Luko Dončićem brez večjih težav prihajali do svojih točk. To je zelo zelo pomembna zmaga za nas in dokaz, da je stara Slovenija zopet nazaj," je poudaril Blažič in že preusmeril misli k popoldanskemu obračunu s Francijo ( ob 17.15 z neposrednim prenosom na POP TV in VOYO ), ki bo neposredno odločal o prvem mestu v skupini B. V primeru poraza pa bi Slovenija zasedla tretje ali četrto mesto.

"Še ne težka tekma za nas, a zdaj vemo, česa ne smemo ponoviti, če želimo priti do nove zmage. Lani nas je ena žoga ločila od uvrstitve v finale olimpijskih iger, tokrat pa bi lahko bilo drugače. Francija je ne glede na vse vrhunska reprezentanca z odličnimi posamezniki, ki se evidentno dvigujejo v formi. To bo tekma za košarkarske sladokusce, mi pa bomo storili vse, da se jim oddolžimo za lanski boleč poraz v polfinalu OI. Menim, da fizična pripravljenost ne bo težava za nas, odločala bo psihološka priprava, saj je po manj kot 24 urah zelo težko odigrati novo težko tekmo na vrhunski ravni. Verjamem, da jih lahko premagamo," je zaključil slovenski reprezentančni branilec.