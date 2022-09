Bogovi so padli

Sinočnja predstava Nemcev proti Grkom je bila po mnenju mnogih, če ne celo večine poznavalcev, najboljša na letošnjem Eurobasketu. Grki, tako močno zaverovani v svojo zmago, v svojo premoč, v Giannisa Antetokounmpa, so prepozno spoznali, da – podobno kot mitološki letalec Ikar – letijo previsoko, preblizu soncu. Nemški 'tanki' so jih zbombardirali z vseh položajev, jim stopili krila še preden je sirena oznanila konec tretje četrtine. Namesto Giannisa je vzniknila nova zvezda, komaj 21-letni Franz Wagner. Zdaj nesporno najboljši mladi košarkar tega prvenstva.

Kar vprašajte druge košarkarje, kako je napadati, izpolnjevati trenerjeva navodila, ko ti nasproti stoji 211 centimetrov visoki Giannis Antetokounmpo, grški čudak ali 'freak', kot ga imenujejo v NBA. Njegov razpon rok je še bolj zastrašujoč – 221 centimetrov, kar pomeni, da lahko brez posebnega napora blokira vsak met, ustavi vsak poskus napada. Zadeti čez njega ali prodreti mimo njega je skoraj nemogoče. Skoraj. V severnoameriški ligi je to letos demonstriral Luka Dončić s svojim značilnim metom 'stepback trojko' in požel vzklike in navdušenje prisotnih nasprotnih navijačev.

V trenutkih, ko bi Grki lahko vsaj začutili priložnost, da se vrnejo, da morda po nekem čudežu poskušajo obrniti tekmo, je to potezo ponovil Franz Wagner. 'Stepback trojka' prek Giannisa Antetokounmpa. "Imel sem srečo, da sem zadel, samozavest je ključna," je po tekmi pojasnil 206 centimetrov visoki, za zdaj še dokaj sramežljiv košarkar.

Od zadnje grške uvrstitve na zmagovalni oder je minilo že 13 let – bron na Eurobasketu na Poljskem –, od zadnje zlate kolajne je minilo 17 let – zlato na Eurobasketu v Beogradu. Antetokounmpo, za Grke košarkarski bog, ki je sestopil z Olimpa, da jim vrne, kar jim pripada – medaljo, morda tudi naslov najboljših v Evropi –, se je po drugi nešportni osebni napaki moral posloviti predčasno.

S tem so ugasnile tudi sanje o novi kolajni. Pred dnevi, ko je Luka Dončić Francozom nasul 47 točk in postal najboljši strelec Eurobasketa v moderni dobi, so v enem od grških medijev sicer zapisali, da je "Dončić, če ima dober dan, (je) verjetno edini košarkar, ki lahko Giannisu Antetokounmpu pogleda v oči, in verjetno edini košarkar, ki jim bo stal na poti do evropskega naslova."

Po Italijanih so se zgodili še Nemci In solze. Berlinski zid je bil previsok, 107:96, Nemci so zadevali z vseh položajev, zadevali mete za tri točke kot za stavo, skupaj 17 trojk. Mladi Wagner je tekmo zaključil s 70-odstotnim(!) metom za tri in s še eno odlično predstavo nakazal, da bo kmalu od Dennisa Schröderja prevzel ključe reprezentance.

A najpomembnejše sporočilo, nauk s tekme, je podobno Ikarjevemu neupoštevanju nasvetov očeta Dedala. Še drugi nepričakovani razplet tekme, ko je padla favorizirana ekipa, podobno kot poraz visoko favoriziranih Srbov proti Italijanom, ki ga Grki niso upoštevali. Zato pa mora biti jasno opozorilo Slovencem, da je treba vsako tekmo, pa čeprav proti lažjemu nasprotniku, jemati zelo resno.