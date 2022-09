Prenos pred prenosom: Bosna bo pravi test pred nadaljevanjem prvenstva

Ljubiteljice in ljubitelji košarke, lepo pozdravljeni! Danes se bo slovenska reprezentanca pomerila z Bosno. Pridružite se nam na POP TV in VOYO, Sanja in Saša sta že pripravljena.

V sila zahtevni skupini B s Slovenijo, Francijo, Nemčijo in Litvo so košarkarji Bosne in Hercegovine veljali za outsiderje, a so v zadnjih dneh kar dvakrat dokazali, da temu še zdaleč ni tako. Spomnimo, v kvalifikacijah za SP pred začetkom Eurobasketa so doma ugnali Francijo, v soboto pa so se vse do zadnjih minut povsem enakovredno kosali z domačo reprezentanco, proti kateri so celoten prvi polčas celo vodili.

Tudi zato Bosne v slovenskem taboru nikakor ne podcenjujejo. "Tekma proti BiH bo zelo pomembna in zahtevna. Bosna ima kakovost, kar je dokazala proti Nemčiji, je disciplinirana in potrpežljiva v napadu, hkrati pa fizično močna. Igrati bomo morali maksimalno zbrano," je previden Zoran Dragić.