Čančar: Nekaj dni počitka nam je dobro delo, energija je prava

Slovensko košarkarsko reprezentanco v sredo zvečer čaka četrtfinalni obračun s Poljaki. Tekmo si boste lahko ogledali na POP TV in VOYO, začnemo ob 19.45. Po torkovem treningu v Mercedez-Benz Areni je pred mikrofone stopil Vlatko Čančar in strnil pričakovanja pred večernim spektaklom. Med drugim poudarja, da je reprezentantom nekaj dni počitka dobro delo ter da bo prava energija tista, ki bo ključna za uspeh. Eden izmed zvezdnikov poljske reprezentance pa se sprašuje, kakšen je pravi recept za našega Luko Dončića.

V sredo se v Berlinu nadaljujejo četrtfinalni obračuni tega evropskega prvenstva. V torek sta si napredovanje v polfinale priborili reprezentanci Španije in Nemčije. Španci so bili boljši od Finske (100:90), Nemci so na drugi strani ugnali Grke (107:96).

Tudi za slovensko reprezentanco ni več popravnega izpita, na vrsti so torej Poljaki. Vlatko Čančar je prepričan, da so Slovenci dobro pripravljeni na dvoboj, pred mikrofon ga je ujel naš novinar Tadej Vidrih. "Ja, mislim, da nam je zelo prav prišlo nekaj dni počitka, da smo lahko sanirali teh nekaj manjših poškodb, ki smo jih imeli. Vse skupaj smo izkoristili za treninge in počutimo se dobro. V tekmo bomo vstopili oz. vsaj poskušali vstopiti čim bolj zbrano, da se ne ponovi to, kar se je zgodilo proti Belgiji. Fokusirali se bomo samo na sebe. Mislim, da bo energija tista, ki bo ključna."

Da je energija v slovenskem taboru prava, ni potrebno posebej poudarjati. To nas krasi že skozi celotno prvenstvo. Dodaten val le-te naj bi prinesli slovenski navijači, ki naj bi v Berlin prispeli v sredo popoldan. Dobra igra in bučna podpora s tribun je zagotovo najboljši recept, da se uspešno zoperstavimo nasprotniku. "Vemo, da imajo Poljaki dva odlična igralca v Ponitki in Slaughterju, seveda pa imajo dobro tudi ostalo podporo. Balcerowski je visok, tako da bodo po mojem mnenju to trije ključni igralci na poljski strani." Čančar v nadaljevanju pove, kakšna reprezentanca je Poljska danes v primerjavi s tisto, ki smo jo Slovenci lani visoko premagali v kvalifikacijah za olimpijske igre. "Mislim, da je reprezentanca ista, da so vsi igralci isti. Tudi v njihovi igri ne vidim bistvenih razlik. Vemo, od kje preti nevarnost, tako da moramo biti mi tisti, ki bomo diktirali tempo igre." Ne glede na vse se je na tem prvenstvu že večkrat izkazalo, da je vsaka tekma poglavje zase, nova zgodba, ki večkrat postreže z velikimi presenečenji. Prostora za napake ni in tega se zagotovo dobro zavedajo tudi v slovenskem taboru.

icon-expand A.J. Slaughter FOTO: Fiba