'Če bika ne znaš držati za roge, je bolje, da odstopiš'

10 minut popolnega mrka, 10 minut navidezne, miselne odsotnosti s parketa berlinske dvorane je bilo dovolj, da so sanje o novi medalji ostale le ... sanje. "Fantje, kaj pa naši živci?" je vzkliknil navijač v enem izmed ljubljanskih lokalov, ki je s prijatelji potrt, zbegan in nervozen hkrati opazoval poljski 'šov'. Slovenski košarkarji ga niso slišali. Na žalost.

Niti tretja četrtina, ki so jo varovanci Aleksandra Sekulića odigrali tako, kot s(m)o to od njih pričakovali vsi, ni pomagala spreobrniti tekme, momenta, rezultata. Luka Dončić, Goran Dragić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar in še nekateri nosilci igre so bili brez odgovora, moči, elana, vidno izčrpani, čustveno in fizično: "Če bi mene vprašali, jaz bi vsako tekmo igral z desetimi, če ne celo z 12 igralci precej enakomerno," pravi legendarni trener Zmago Sagadin, mentor številnim naslednikom, za mnoge tvorec slovenske košarke. "Sistem, kjer vse staviš na enega ali dva zvezdnika, ne more biti uspešen in tudi to prvenstvo je to potrdilo," je jasen nekdanji selektor, ki je ponudil svoj pogled na slovensko evropsko prigodo z žalostnim koncem.

Kako ste doživeli tekmo proti Poljski?

Katastrofa, kaj naj rečem. Za vse nas ljubitelje košarke. Dejansko pa je to posledica mnogih dejavnikov, naša ekipa se je na tem prvenstvu večkrat igrala z ognjem in to igranje z ognjem ponavadi prinese opekline. Že z Belgijci in Bosanci in Poljaki. Če uporabim še drugo prispodobo, če ponudiš Poljaku prst, ti iztrga roko. Naši so slabo začeli, vidno je bilo, da pristop ni pravi. Težko ga je menjati med tekmo, našim je v tretji četrtini za čuda to uspelo, a na koncu je izpadlo drugače. Vedno je bilo tako, tisti, ki se igrajo z ognjem, se opečejo.