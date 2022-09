Derbi Hrvaške in Grčije, Srbe čakajo Nizozemci

Na evropskem prvenstvu v košarki so na sporedu tekme v skupinah C in D. V skupini C v Milanu je na vrsti derbi med Hrvaško in Grčijo (prenos ob 16.50). Zvečer pa bodo prvič na tem EP na parket stopili evropski podprvaki Srbi, ki v Pragi pomerili z Nizozemsko (obe tekmi v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO).

icon-link Hrvaška - Grčija Na tekmi med reprezentancama Hrvaške in Grčije bo na parketu kar nekaj zvezdnikov, na grški strani brez dvoma NBA zvezda Giannis Antetokounmpo, na Hrvaški strani pa je med bolj izkušenimi, tudi NBA igralec, Bojan Bogdanović. icon-expand S Hrvaško se je pred EP pomerila tudi Hrvaška FOTO: Luka Kotnik Izidi EP, 1. krog: skupina C (Milano):

Ukrajina - Velika Britanija Hrvaška - Grčija Italija - Estonija skupina D (Praga):

Izrael - Finska Poljska - Češka Srbija - Nizozemska