Dimec: Še dobro, da je klofuta prišla pred evropskim prvenstvom

Slovenski košarkarji so v torek popoldan prvič preizkusili parket dvorane Lanxess v Kölnu, kjer bodo v četrtek začeli branjenje evropskega naslova izpred petih let. Glede na dobro vzdušje nedeljski poraz proti Nemčiji ni pustil večjega pečata. Misli so že usmerjene v 1. september in otvoritveno tekmo z vselej neugodno Litvo, ki se bo želela maščevati za lanski poraz v kvalifikacijah za OI. Za nekaj dvignjenih obrvi je poskrbela odsotnost Gorana Dragića, a v reprezentanci zagotavljajo, da razlogov za skrb ni.

"To smo čakali celo poletje. Prvi trening smo oddelali dobro. Zelo smo pozitivni. Prvi občutki so vedno dobrodošli. Komaj čakamo, da se začne," je misli po uvodnem treningu, na katerem so reprezentanti uigravali še zadnje napadalne kombinacije pred četrtkovim obračunom z Litvo, strnil Aleksej Nikolić. Slovensko izbrano vrsto že na začetku čaka zelo zahtevna ovira. Litva z zvezdniškim centrskim parom Domantas Sabonis-Jonas Valanciunas sodi med favorite za kolajno. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili v lanskih kvalifikacijah za uvrstitev na olimpijske igre, ko je Luka Dončić Slovenijo popeljal do zmage s 96:85.

Vedo, kaj je šlo proti Nemčiji narobe "Sigurno se nam bodo želeli oddolžiti za tisti poraz. Maksimalno bodo motivirani, ampak tudi mi smo. Želimo dokazati, da tista zmaga ni bila slučajna," se zaveda Nikolić, ki je dodal, da gre Litvo po kakovosti primerjati z Nemčijo. Z domačo reprezentanco, ki je v nedeljo v Münchnu Sloveniji prizadejala sploh prvi poraz to poletje. A kot pravi Nikolić, je ponesrečen nedeljski nastop že pozabljen: "Ne smemo preveč razmišljati, kaj je bilo. Važno je, da smo iz tega nekaj potegnili, da tudi mi pristanemo na tla. Sedaj moramo gledati naprej, da se vse skupaj ne ponovi." "Vsi vemo, kaj je šlo narobe in česa ne smemo več ponoviti. To je bila prava klofuta za nas. Še dobro, da je prišla pred evropskim prvenstvom, da lahko to še popravimo," je podobno razmišljal Žiga Dimec.

'Zbrano, fizično, brez lahkih košev' Druga Sekulićeva izbira na poziciji centra bo imela proti Litvi zahtevno nalogo. Kot že rečeno, Sabonis in Valanciunas sodita med najboljše visoke košarkarje v ligi NBA. "Sigurno je to nek poseben izziv in dodatna motivacija. Jaz se bom stepel pod košem in upam, da bo to dovolj za zmago," obljublja Dimec. Po njegovem mnenju je bil poraz proti Nemčiji odraz nezbrane in premalo agresivne igre v obrambi. To bo treba proti Litvi nujno spremeniti. "Zbrano, fizično, brez lahkih košev," je iskal ključ do uspeha.

Začudili smo se, ko na parket Lanxess Arene s soigralci ni pritekel Goran Dragić. Tiskovni predstavnik košarkarske zveze Grega Brezovec je povedal le, da je kapetan izbrane vrste ostal v hotelu, Aleksej Nikolić pa je zatrdil, da bo najstarejši reprezentant kmalu nazaj in da razlogov za skrb ni.

Prenosi na POP TV, Kanalu A in VOYO Dogajanje v "slovenski" skupini se bo v Kölnu pričelo v četrtek, 1. septembra. Za začetek se bosta pomerili reprezentanci Bosne in Hercegovine ter Madžarske. Nato pa sledi prvi vrhunec dogajanja, obračun Slovenije in Litve, ki ga bomo od 16.30 dalje prenašali na POP TV in VOYO. Zvečer bomo priča še obračunu med domačini in Francozi. Preostali tekmi bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.