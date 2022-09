Do zadnje sekunde upali na preobrat

Navijači, ki so ostali doma, so stiskali pesti za naše fante pred televizijskimi ekrani ali po lokalih, kjer so organizirali skupinske oglede četrtfinalne tekme. Napeto je bilo do konca, navijači so do zadnjega upali na preobrat v slovensko korist. Po tekmi sicer razočaranja niso skrivali, a so hkrati zagotavljali, da vseeno verjamejo v naše košarkarje. O razpletu tekme so se razpisali tudi številni tuji mediji, ki so si bili enotni, da je izpad Slovenije še eno v vrsti velikih presenečenj v zaključnem delu Eurobasketa.

