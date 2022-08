Dončić je magnet, na katerega stavijo tudi Nemci

Kaj imajo skupnega Trst, Stockholm, Istanbul in München? Povsod je to poletje gostovala slovenska košarkarska reprezentanca in povsod je bila dvorana polna. Tudi v Kölnu, ki bo od četrtka naprej prizorišče tekem skupinskega dela Eurobasketa, organizatorji pričakujejo polne tribune in skupno kar 200 tisoč navijačev. Pri privabljanju ljubiteljev košarke močno stavijo na prvega slovenskega zvezdnika. Prenos tekem bo od 1. septembra naprej na POP TV, Kanalu A in VOYO.

Pri iskanju odgovora, kako na tribune sicer ogromne dvorane privabiti čim več navijačev, so se organizatorji skupinskega dela v Kölnu obrnili tudi na Luko Dončića. Pred dvorano Lanxess namreč že vihrajo transparenti z njegovo podobo. Povsod, kjer je zvezdnik Dallas Mavericksov skupaj z reprezentančnimi soigralci letos gostoval, so bile dvorane polne. In nič drugače ne bo tudi v Kölnu, so prepričani organizatorji. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Končnih številk še nimamo, a prepričani smo, da bo skupna obiskanost tekem okoli 200 tisoč," nam je zaupal tiskovni predstavnik Lanxess Arene Carsten Heling. Po njegovem mnenju izbira prizorišča za atraktivno skupino, v kateri so poleg Slovenije in Nemčije še Francija, Litva, Bosna in Hercegovina ter Madžarska, ne bi mogla biti boljša. "Lanxess Arena je druga največja v Evropi, največja v Nemčiji in ena najbolj obiskanih na svetu. Vsako leto gostimo okoli 200 dogodkov, ki privabijo več kot dva milijona obiskovalcev," je našteval. "Vse reprezentance imajo zvesto navijaško bazo in od Kölna niso dosti oddaljene. Poleg tega bo tu veliko košarkarskih zvezdnikov. Kako ugoden je bil žreb, bo pokazalo število prodanih vstopnic." Heling ni skrival, da je Luka Dončić, poleg domače reprezentance seveda, glavni magnet za navijače. Ni bil edini. Ko smo se pogovarjali z madžarskim zvezdnikom Adamom Hango, je dejal, da komaj čaka sobotni obračun s Slovenijo, ker je prepričan, da bo dvorana polna prav zaradi evropskih prvakov. icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right Večnamenski kölnski Wembley Lanxess Arena se na prvi pogled zaradi svoje velikosti bolj zdi podobna stadionu kot dvorani. Zaradi 76 metrov visokega loka, ki podpira streho, spominja na Wembley, a je bila zgrajena že leta 1996, tako da arhitekti zagotovo niso kopirali zasnove domovanja angleške nogometne reprezentance. Zanimiv je tudi podatek, da gre za največje hokejsko prizorišče izven meja Združenih držav Amerike. "Posebnost dvorane je, da je tako multifunkcionalna. V enem dnevu jo lahko spremenimo iz koncertne dvorane v hokejsko, drugi dan pa se v njej že igra košarka ali rokomet," je še povedal Heling. Dvorana za hokejske tekme sprejme 18.500 navijačev, za rokometne in košarkarske obračune pa še tisoč več. Leta 2009 je gostila sploh prvi UFC dogodek v Nemčiji, dvakrat je bila prizorišče zaključnih bojev na hokejskem svetovnem prvenstvu (2010, 2017), lani pa je gostila tudi turnir najboljše četverice v košarkarski Evroligi. Čez dve leti bo Lanxess Arena ena od šestih prizorišč rokometnega svetovnega prvenstva. Vstopnice so še na voljo Že v skupinskem delu se pričakuje, da bodo imeli aktualni evropski prvaki glasno podporo s tribun. Natančno koliko navijačev bo v Köln prišlo iz Slovenije, ni mogoče oceniti. Glede na število prodanih vstopnic pa bodo tribune vsaj lepo popolnjene, če ne kar polne. Vstopnic za celoten skupinski del, ki so stale 229–629 evrov, ni več mogoče kupiti. Dnevne karte, ki omogočajo ogled vseh treh tekem na določen dan, so še na voljo, ampak ne za vse datume, razpon cen pa je 49–139 evrov. Na voljo so tudi vstopnice za ogled tekem določene reprezentance, za katere boste morali odšteti 139–379 evrov.