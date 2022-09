Dončić prevzel odgovornost: Celo državo sem pustil na cedilu

Aleksander Sekulić je dodal: "Odigrali so neverjetno tekmo, sploh v prvem polčasu. Borili so se, zadevali, leteli po parketu. Še posebej v drugi četrtini smo imeli slab napad, posledica pa je bila še slabša obramba. Ampak vseeno čestitke vsem, v drugem polčasu smo igrali dobro. Tretja četrtina je bila neverjetna. V zadnji smo celo vodili, potem pa smo storili nekaj napak, oni pa so zadeli nekaj pomembnih košev. Tekmo smo izgubili v prvem polčasu."

"Najprej čestitke Poljski. Od prve minute naprej so igrali izjemno. To je zanje velik uspeh. Mi nismo šli v tekmo, kot smo si želeli, ni bilo prave energije. Tudi ko smo se vrnili, se je Poljska še naprej borila in na koncu zasluženo zmagala," je Luka Dončić potegnil črto pod "usodno" tekmo.

Najslabša tekma in najboljši polčas ...

Čeprav se je Slovenija v drugem polčasu vrnila in v zadnji četrtini celo povedla, gre vzroke za poraz iskati predvsem v katastrofalnem prvem polčasu. Drugo četrtino so Poljaki dobili za 16, na odmor pa odšli s +19. "Težko rečem za igralce, ne vem, kaj so razmišljali. Ampak zdelo se mi je, da smo želeli tekmo zmagati z napadom. Ko smo prišli v situacijo, da nam tudi napad ni stekel, so Poljaki to začutili. Ampak moram priznati, da so odigrali res fantastično. Zadevali so vse, tudi težke tekme. Poljska ekipa je odigrala mogoče celo najboljšo tekmo prvenstva, mi pa verjetno najslabši polčas," je analiziral Sekulić.

Katere že sprejete odločitve bi sedaj, po porazu, spremenil? "Težko rečem. Mislim, da smo vse odločitve, ki smo jih sprejeli s štabom in igralci, bile sprejete, ker smo želeli zmagati. Verjetno so bile napake, a težko rečem, kaj smo naredili narobe. Ni se izšlo, to je najbolj pomembno. Čeprav moram izpostaviti ta drugi polčas, predvsem tretja četrtina je bila res fantastična. Morda nas je to malo sprostilo in to so Poljaki s pridom izkoristil," je še zaključil slovenski selektor.