Dončić umirja: To je bila samo ena tekma, še zmeraj smo odvisni od nas

Pa smo ga dočakali. Luka Dončić je na drugi prosti dan evropskega prvenstva prvič stopil pred medije, se opravičil za svoje besede proti Bosni in Hercegovini ter ji čestital za zasluženo zmago. Za nepričakovan poraz pravi, da nikakor ne pomeni "konca sveta", saj se vsakomur lahko pripeti slabša tekma. Prvo ime slovenske reprezentance pričakuje zahteven obračun z Nemci (danes od 20. ure na POP TV in VOYO), za možne nasprotnike v izločilnih bojih pa mu je popolnoma vseeno.

Slovenija je branjenje evropskega naslova začela z zmagama proti Litvi in Madžarski, nato pa je sledil nenadejan zdrs proti Bosni in Hercegovini, a Luka Dončić je prepričan, da iz muhe ni treba delati slona. "Še zmeraj smo odvisni od nas, od tega, kaj bomo naredili na naslednjih dveh tekmah. Ne boš vsake tekme dobro igral. Treba jo je pozabiti in igrati naprej," se je po večernem ponedeljkovem treningu v prihajajoče izzive zazrl 23-letnik. Bosanske medije so razjezile njegove besede med minuto odmora v zaključku nedeljske tekme z Bosno, ko je dvignil glas in soigralce ob nekaj kletvicah vprašal: "Proti komu mi izgubljamo?". Številni so jih namreč dojeli kot znak nespoštovanja, za kar se je Dončić opravičil: "Moji komentarji so bili nepotrebni. To je tisto, ko izgubljaš in si nervozen. Opravičujem se za te komentarje. Kaj naj rečem. Bosanci so bili celo tekmo boljši. Uvod v tekmo je bil slab, nismo bili skoncentrirani in zmagal je boljši."

Generalni sekretar košarkarske zveze Rašo Nesterović je v ponedeljek izjavil, da je bila reakcija igralcev po presenetljivem porazu prava in da so "vroče glave" po porazu nekaj povsem normalnega. "Pogovorili smo se. Na koncu koncev je to samo ena tekma. Rekel sem, da jo moramo pozabiti, a se tudi iz nje veliko naučiti. Gremo naprej, imamo še dve tekmi, ni konec sveta, če smo eno izgubili," je o odzivu košarkarjev na poraz dodal Dončić.

Kako neugodni so Nemci, smo že videli S soigralci ga drevi čaka nov velik izziv, obračun z domačini. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili pred devetimi dnevi, ko je bila v kvalifikacijah za SP Nemčija v Münchnu zanesljivo boljša z 90:71. "So res neugodni. To smo že videli, ko smo igrali tam (v Münchnu, op. a.). Skok bo res pomemben, morali bomo zapirati. Čaka nas še ena težka tekma," meni številka 77, ki si v dodatno motivacijo šteje dejstvo, da bodo Nemci igrali pred polno dvorano svojih navijačev. "Nemci imajo veliko orožij in domačo dvorano. Morali bomo biti res zbrani, odigrati skoraj odlično, če ne kar odlično tekmo," je glede "revanše" z domačini še dodal Dončić.

Kljub presenetljivemu porazu proti reprezentanci BiH je prepričan, da je Slovenija še vedno med glavnimi kandidati za medalje: "Na zadnji tekmi res nismo bili pravi. Nismo igrali, kot bi morali. Mislim pa, da smo na prvih dveh tekmah pokazali, da smo eden od favoritov. Imamo 12 zelo dobrih igralcev, vsak ima svojo vlogo. Mislim, da smo lahko tudi mi zelo nevarni."

'V bistvu sploh ne vem, s kom se križamo' Bolj kot gre skupinski del proti koncu (Slovenijo čakata še dve tekmi), bolj prihajajo na plan kalkulacije, kako se čim dlje izogniti najboljšim iz drugih skupin. Številni so namreč mnenja, da bi bilo, če Slovenija s porazom proti Nemčiji zapravi možnosti za prvo mesto v skupini, bolje biti četrti kot drugi ali tretji. Zakaj? V primeru osvojenega drugega ali tretjega mesta in zmage v osmini finala, Slovenijo v četrtfinalu skoraj zagotovo čakata bodisi Grčija bodisi Srbija. Dončiću pa je za tovrstne računice popolnoma vseeno. Kot pravi, razmišlja zgolj in samo o zmagi: "V bistvu sploh ne vem, s kom se križamo. S tem se ukvarjajo drugi. Mi gremo zdaj na dve zmagi, potem pa bomo videli, kaj bo."

Na zadnji Fibini lestvici pred začetkom Eurobasketa so bile (poleg Srbije in Grčije) med glavnih šest favoritov za naslov uvrščene štiri reprezentance iz kölnske skupine B, to so Slovenija, Litva, Francija in Nemčija. "Ta skupina je nora. Vseh šest ekip je zelo konkurenčnih. Proti vsakemu lahko izgubiš. Vse tekmo so lepe za gledati, kar je odlično za navijače. Skupina je sila zahtevna," je skupino smrti, ki je po doslej videnem upravičila ta naziv, komentiral Dončić.

V slabih desetih minutah druženja s predstavniki medijev je prvi igralec franšize Dallas Mavericks odgovarjal tudi na vprašanje, kako se spoprijema z žvižgi v dvorani Laxness. Največ so mu jih na prvi tekmi namenili litovski navijači, nekaj jih je bilo slišati tudi proti Bosni. "To je košarka, v tem uživam. Ali žvižgajo ali navijajo zame, to ne spremeni užitka v košarki, ki ga imam."

Dodatne obveznosti so mu v veliko veselje Da je Dončić prvi zvezdnik skupine B v Kölnu, je moč začutiti na vsakem koraku. Njegova podoba krasi skoraj sleherni del promocijskega materiala. Pred hotelom, kjer so nastanjene reprezentance, se vsak dan v pričakovanju svojega idola zbere več deset ali sto navijačev. Pred odhodom na ponedeljkov trening si je tako moral vzeti kar nekaj časa, da je ustregel vsem željam. "Ni mi težko. Seveda si občasno želiš biti sam, ampak to je del tega, kar sem sanjal kot majhen otrok. Slike ali podpisi, to mi res ni težko. Zelo vesel sem, da lahko to delam," se superzvezdniškega statusa ne otepa Dončić.

icon-expand Luka Dončić kljub težavam z zapestjem zagotavlja, da bo proti Nemčiji normalno nastopil. Ne skriva pa, da bi si med tekmami želel več počitka. FOTO: 24ur.com