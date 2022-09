Edo Murić: Proti Nemčiji in Franciji bomo videli, ali smo ali nismo

Zaenkrat še nič ni zapravljenega na tem EP, Slovenija ima toliko širine in kvalitete kot le malokatera reprezentanca, toda opozorilo je prišlo dovolj zgodaj. V Kölnu je danes drugi dan premora, za konec skupinskega dela pa se bodo Slovenci pomerili še z gostitelji Nemci (torek ob 20.30) in Francozi (sreda ob 17.15), obe tekmi v neposrednem prenosu na POP TV in VOYO.

Poraz z 97:93 proti reprezentanci Bosne in Hercegovine je bil prvi na tem Eurobasketu za slovensko izbrano vrsto in celo prvi po enajstih zaporednih zmagah na evropskih prvenstvih. Nazadnje so Slovenci izgubili leta 2015 (v osmini finala), na naslednjem EP leta 2017 pa so brez poraza osvojili naslov evropskih prvakov.

Veliko popravnih izpitov ne bo več, tega se zavedajo tudi košarkarji, sledita dve ključni tekmi za končno uvrstitev v skupinskem delu. Kot je po tekmi našim novinarjem dejal Edo Murić: "Pričakovan poraz ali ne, zgodil se je. Bosna je bila boljša. Treba bo narediti analizo in videti, kaj je šlo narobe. Zagotovo začetek tekme ni bil takšen, kot smo si ga želeli. Ko se enkrat Bosanci razigrajo, so zelo nevarni. To so že pokazali. Poraz ni usoden. Recept je jasen: če zmagamo obe tekmi, bomo prvi. Na to ciljamo."

"Preveč zaspano smo vstopili v tekmo, saj smo očitno mislili, da se bo BiH sama premagala. Bila je boljša in zasluženo osvojila dve točki, mi pa smo videli, da nam manjka še kar nekaj stvari. Bolje, da smo to spoznali zdaj kot v izločilnih bojih. Recept torej poznamo, komaj čakam tekmi z Nemčijo in Francijo, da vidimo, ali smo ali nismo," je v nadaljevanju v izjavi za KZS še dejal Murić, ki je igral slabih 13 minut, a ni dosegel točke (imel je le en met na koš), največjo minutažo je imel Luka Dončić (35:23), ki je dosegel 16 točk in vpisal še po osem skokov in podaj.