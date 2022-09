'Po enem porazu je totalno absurdno delati umetno dramo. Nemce bomo razbili'

Saša Dončić reakcijo Luke Dončića med odmorom na tekmi proti Bosni in Hercegovini razume kot željo po boljšem igranju in večjo motivacijo. "To so tekme z visokim emotivnim nabojem in takšne situacije so povsem normalne. Ne smemo pozabiti tudi na reakcijo Gorana Dragića na finalu v Istanbulu, kjer so se stvari za nas obrnile dobro. V tem ne vidim nobenega problema." Povedal je, da poraz v športu ni nič tragičnega. "To je šport, normalno je, da se kakšno tekmo zgubi. Menim, da bo ta poraz povzročil, da bodo fantje stopili še bolj skupaj, ker vedo, po kaj so prišli. Slovenija je na tem EP prvi favorit. Vsem nasprotnim reprezentancam najlažje igrati proti Sloveniji, ker nimajo česa izgubiti. Slovenija je na vsaki tekmi favorit in igrati s takšnim pritiskom je neka obveznost," izpostavlja oče prvega zvezdnika reprezentance.

Skrbi tudi slaba volja v reprezentanci, ki smo jo lahko videli med tekmo z Bosno in Hercegovino, ki je Slovenci nikakor niso mogli streti. Klemen Prepelič je bil takoj po tekmi zelo iskren. Vsak je igral zase, je ocenil po porazu. Lahko poraz prinese trenja v reprezentanci ali so si v ponedeljek na sestanku košarkarji povedali vse, kar jih je težilo doslej, kar je po porazu predlagala legenda slovenske in jugoslovanske košarke in naš komentator Peter Vilfan .

Bo ta poraz proti Bosni spodbuda za ostale tekme ali bo omajal samozavest igralcem? Dončić pravi, da je "umetno narejena drama totalno brezvezna". Prepričan je, da bo ta poraz še bolj motiviral igralce in jih še bolj zbližal. Trenja so po njegovem mnenju dobronamerna. "Če se jaz jezim na mojega soigralca, to pomeni, da verjamem, da lahko naredi kaj boljšega."

Kaj pa o porazu Slovenije in obetih pred tekmo z Nemci meni priznani športni psiholog Matej Tušak. "Poraza nikoli nismo veseli in nismo zadovoljni z njim. Je pa vsekakor bolje, če izgubiš v predtekmovanju kot potem, ko gre na izpadanje. Treba sej je zavedati, da je vrhunski rezultat nekje med 95 in 100 odstotki potenciala ekipe. Kadar smo na 99 ali 100 odstotkih, lahko premagamo vsako evropsko moštvo. Kadar pa igramo na 95 odstotkih, nas lahko premaga tudi Bosna. In to se je tudi zgodilo. V glavah tekmovalcev je bilo, da to ni tekma, ki odloča o napredovanju. Je pa poraz povzročil to, da bo treba na naslednjih dveh tekmah zmagati. Treba pa se je zavedati, da so nas Nemci že premagali v kvalifikacijah za SP in da so izrazito dobra ekipa, Francozi so pa nas premagali že na olimpijskih igrah. Imamo dokaj težek razpored. Je pa ta poraz opozorilo fantom, da v kolikor nisi 99- ali 100-odstoten, in s srcem in z glavo, preprosto ne moreš biti najboljši. Ne moremo že razmišljati o zlati medalji, do katere je izjemno daleč. Na vsako tekmo se moremo osredotočit. To nas je krasilo takrat, ko smo postali evropski prvaki."

Tudi Vidmar pravi, da je prekinitev niza neporaženosti simbolično nepomembna. "Važno je, da se fantje usedejo, pogovorijo, igrajo svojo igro in se borijo drug za drugega, kot na prejšnjih tekmah. Verjamem v fante, en slab dan ne pomeni konca."

Tušak meni, da Slovenije v nedeljo ni krasil ekipni duh. "Mislim, da se je Goran Dragić priključil reprezentanci ravno zato, ker čuti ta ekipni duh in igrati v takšni ekipi je nagrada sama po sebi. In tega včeraj ni bilo. Da pridemo nazaj do tega, se moramo izrazito držati nekih pravil, ki smo jih postavili. Pogovori so zelo potrebni, kadar se zgodi, da razpade ekipna igra," je sklenil športni psiholog.

Saša Dončić pa opozarja, da je najlažje biti pameten po porazu. "Vsi smo generali po bitkah. Ne smemo pozabiti, da včeraj nismo igrali proti slabi reprezentanci. Proti ekipi, v kateri igrajo Nurkić, Musa, Robertson in vsi ostali igralci, ki igrajo po priznanih ligah. In Bosna je včeraj igrala fenomenalno. Glede teorij, kaj je treba narediti in česa ne, je najboljše, da to prepustimo igralcem in strokovnemu štabu. Do sedaj je bilo praktično vse v redu. Po enem porazu pa se mi zdi totalno absurdno delati umetno dramo. Fantje, ki so tukaj na treningu, imajo med seboj odlično vzdušje in enkratno kemijo. Te teme bomo jutri in pojutrišnjem že pozabili. Verjamem, da bodo naši jutri razbili Nemce."