Evropski Olimp zdaj pripada Dončiću

Ko je Nikos Galis na Eurobasketu 1983 postavljal mejnike, ko je Švedom nasul 46 točk, svet ni slutil, da bo čez 39 let košarkarski genij iz Slovenije zasenčil grško ikono. Boga, ki je zasedel košarkarski Olimp. 47 točk Luke Dončića proti Franciji je, vsaj za ne-Grke, nov mejnik in za mnoge poznavalce in navijače najboljša predstava v zgodovini evropskih košarkarskih prvenstev. Tuji mediji pa v tekmi, kdo bo Slovencu namenil več laskavih besed.

Nikos Galis je za številne košarkarske navdušence in romantike še danes pojem popolnega košarkarja – športnika z ubijalskim instinktom, ki je sezono grške lige 1980/81 zaključil s povprečjem 44 točk na tekmo. "Vem za način, kako ga ustaviti," je nekoč dejal nizozemski selektor Pound Harvey,"tako, da ga zakleneš v hotelsko sobo." Ko so Atene leta 2004 po 108 letih ponovno gostile olimpijske igre, je Galis brez vprašanja v roko dobil olimpijsko baklo. Kdo drug kot največji grški športnik vseh časov bi lahko prižgal olimpijski ogenj. Leta 2017 so ga sprejeli tudi v ameriško hišo slavnih.

A roko na srce, to so bili časi, ko je v evropski košarki vladala 'romantika', kjer so kraljevali košarkarji z atraktivnimi napadalnimi potezami, ko še niso dominirali atleti, ki so skakali na vrh košarkarske table ali sprintali kot najhitrejši sprinterji.

Danes je zgodba povsem drugačna. Igra je hitrejša, fizično veliko bolj zahtevna, razplet tekme navadno odloči boljša obramba in ne, kot je bilo v Galisovem obdobju, boljši napad. A ko Luka Dončić v 16. minuti tekme s Francijo v akrobatskem metu med padanjem v levo, sekundo do konca napada, prek najboljšega obrambnega košarkarja lige NBA Rudyja Goberta, z enoročnim metom zadene trojko, potem je čas, da se prestol na košarkarskem Olimpu sprosti. Nikos Galis Dončiću lahko prepusti še ogret sedež, ki ga je, vsaj tako smo menili, zasedel za vse večne čase. 47 točk je več kot 46 točk. 'Ko pristane vesoljska ladja' Svetovni mediji tekmujejo, kateri bo bolj slikovito opisal Dončićevo zgodovinsko predstavo. Pravzaprav jim zmanjkuje besed, s katerimi bi opisali 23-letnega Ljubljančana, ki vsak dan na novo piše košarkarsko zgodovino. "Nekega dne je na Zemlji pristala vesoljska ladja in Luki Dončiću pustila super moči," so zapisali pri španski Marci. Arvidas Sabonis, Dražen Petrović, Toni Kukoč ali Michael Jordan –"to so bili košarkarji, ki so nekoč počeli stvari, kot jih danes Dončić."

Novinar ameriškega ESPN Tim Mcmahon, ki je v Kölnu spremljal tekmo s Francijo, je v studijskem delu o Dončiću dejal: "To je ena izmed tistih Lukovih tekem, ko se moraš pri vsakem njegovem košu smejati na glas." Pri francoskem športnem časniku L'equipe so Dončića preimenovali v 'slovenskega Mozarta'. Kot Obelix proti Rimljanom Po tekmi in porazu Nemcev so si domačini priznali, da je Dončić nerešljiva uganka, prav zabavno pa se je opisa čudežnega dečka lotil novinar FAZ Christopher Meltzer: "V dvoboju z Dončićem nemški košarkarji izpadejo kot rimski vojaki v dvoboju z Obelixom." Primerjava se seveda nanaša na risani film Asterix, kjer je debelušen Galijec Obelix za svojo zabavo rad pretepal rimske legionarje. "Dončić deluje, kot da bi kot otrok padel v čarobni napoj," s čimer avtor vleče vzporednice z Obelixom. "Kdor je bil v dvorani, ve: Rimljani so lahko srečni, da jih je pretepel le Obelix, ne pa tudi Dončić, ki je še močnejši in za nameček še zelo nesramen." Na Twitterju nejevera in navdušenje Legendarni argentinski košarkar Manu Ginobilli je po tekmi na Twitterju zapisal: "Resnično, Luka? 47 točk proti ekipi, kot je Francija? Neresnično!"

Ameriški center Clint Capela: "47 točk kar tako proti Franciji, kaj. Luka je ponorel."

"Luka Dončič. Kadarkoli. Kjerkoli."

"Legendarno. Luka Dončić preprosto ni s tega planeta. Največ točk v zadnjih 65 letih in mi smo priče."