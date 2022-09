'Fantje so pripravljeni že od samega začetka evropskega prvenstva'

Pred nami je tekma, ki lahko Slovencem vse da in vse vzame. Če padejo Poljaki, so vrata raja odprta in zlata medalja dosegljiva. Sicer se bodo sanje razblinile. A v to ne verjame nihče. Po treh dneh premora je v naši ekipi vzdušje dobro, pravi kapetan Goran Dragić, ki je prepričan v svoje soigralce. Pravi, da so najboljši ter da je kemija med njimi na najvišji ravni. V Berlinu seveda čakajo še na nepogrešljive slovenske navijače.

V nemški prestolnici je že naš strokovni sodelavec Saša Dončić, v studiu oddaje 24UR ZVEČER pa se je pridružil zlati Gašper Vidmar, ki do obisti pozna naše fante. "Luka je takšen tip igralca, da ne bo igral le, če mu bo manjkalo pol noge," je o njegovi poškodbi gležnja dejal Saša Dončić, ki je prepričan, da poškodba ni hujša ter da je Luka pripravljen na tekmo. "Verjamem, da so fantje pripravljeni že od samega začetka evropskega prvenstva. Zadali so si cilj doseči najvišjo možno uvrstitev, torej zlato medaljo," je še dejal. Da bodo fantje na tekmi dali vse od sebe, sploh ni vprašanje, dodaja. PREBERI ŠE Na stopničke tudi po vseh štirih, če bo treba Ob tem pa je spregovoril tudi o sojenju na evropskem prvenstvu. Poudarja, da je vedno stvar diskusije, za kaj so potrebni sodnikovi žvižgi in za kaj ne. Vendar meni, da se tudi sodniki izboljšujejo pri sojenju ter da so ostali le še tisti najboljši. "Vseeno menim, da bi moral biti Luka še nekoliko bolj zaščiten, saj je zelo izpostavljen igralec." Prejme namreč res veliko udarcev, vse ekipe pa se fokusirajo nanj in ga poskušajo na različne načine ustaviti. "Ampak večji kot je pritisk, boljše igra in bolj se znajde. Bolj ga tepejo, boljši je. Takšen je pač naš Luka," še pravi. Celoten pogovor s Sašo Dončićem in Gašperjem Vidmarjem si lahko ogledate v videu.