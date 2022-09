Fiba za blamažo s slovenskimi košarkarji krivi voznika avtobusa

Pri Mednarodni košarkarski zvezi so se odzvali na včerajšnji incident pred tekmo z Litvo, ko so slovenski košarkarji zaman čakali na avtobusni prevoz do dvorane. Za neljubi dogodek so okrivili voznika avtobusa, ki se ni držal predvidenega razporeda voženj.

"Organizacijski komite se je uradno opravičil slovenski ekipi za neljubi incident z avtobusnim prevozom 1. septembra. Šlo je za človeško napako (voznik se ni držal predvidenega razporeda voženj)," so nam odgovorili z Mednarodne košarkarske zveze (Fiba). Ob tem so dodali, da omenjeni voznik v prihodnje ne bo več prevažal košarkarjev, hkrati pa so sprejeli dodatne ukrepe, da se napaka ne bi ponovila. Avtobus bi moral slovenske košarkarje včeraj pobrati pred hotelom in jih pravočasno pripeljati na prizorišče tekme proti Litvi. A temu ni bilo tako, po 20 minutah čakanja so vodilni v Košarkarski zvezi Slovenije stvari vzeli v svoje roke in poklicali lokalne taksije. PREBERI ŠE 'Bravo, Eurobasket': košarkarji po 20 minutah čakanja na tekmo kar s taksijem Goran Dragić z organizacijo ni bil zadovoljen. "Odlično delo @Eurobasket, za evropske prvake ni organiziranega avtobusa do tekme. To mora biti šala. #Odličnaorganizacija. Po 20 minutah smo vsaj dobili lokalni taksi," je zapisal naš zlati kapetan.