Fournier besnel nad soigralci po medli predstavi: Kaj je to, bordel?!

Njihova predstava pa je bila tako bleda, da je v garderobi po tekmi pobesnel eden nosilcev igre reprezentance Evan Fournier . "Zakaj se mrščite. Pred sabo imamo še nekaj tekem za zmagati. Kaj je to? Grozno smo igrali. Lahko govorimo o sodnikih, lahko govorimo o tekmecih, vendar moramo najprej govoriti o nas samih. Kaj je to, bordel?!" je besnel košarkar, ki v ligi NBA igra za Orlando Magic.

Madžarska je v skupini smrti, v kateri je igrala tudi Slovenija, pričakovano zasedla zadnje mesto brez zmage. Še najbližje presenečenju je bila proti Franciji, ko je ob zaostanku dveh točk 30 sekund do konca imela napad, a ni uspela izenačiti in na koncu so galski petelini le izvlekli zmago.

"Kako lahko odigramo tako tekmo?" je še vprašal soigralce, ki so njegove besede spremljali v smrtni tišini. Sledil je še nauk, ki jim bo prav prišel v nadaljevanju prvenstva: "Ni važno kdo je nasproti. Madžarska? ta tekma gre v smeti. To nismo bili mi. In nikoli se nam ne smejo ponoviti te stvari. Nikoli. To nismo mi."

Francozi so v skupini B zasedli tretje mesto, potem ko so izgubili s Slovenijo in Nemčijo, premagali pa Litvo, Bosno in Hercegovino ter Madžarsko. V osmini finala se bodo danes ob poldan pomerili z neugodno Turčijo. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.