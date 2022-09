Francoski recept za Slovence? Omejiti izgubljene žoge in Luko Dončića

Slovenija po včerajšnji veliki zmagi nad Nemčijo danes zaključuje skupinski del Eurobasketa. Za konec aktualne evropske prvake čaka ponovitev polfinala z lanskih OI proti Francozom. Če bo Slovenija zmagala, bo osvojila prvo mesto v skupini B. Prenos od 16.45 dalje na Pop TV in VOYO.

Francozi imajo tako kot Slovenci en poraz. V prvem krogu so izgubili z Nemčijo, ki bi danes na večerni tekmi po vseh napovedih morala premagati Madžarsko. Če se bo to zgodilo, potem Francija ne bo imela možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini – ne glede na razplet obračuna s Slovenijo. Varovanci Aleksandra Sekulića pa so po veliki zmagi nad domačini v odličnem položaju, da osvojijo prvo mesto, ki bi ga matematično potrdili z zmago nad aktualnimi olimpijskimi podprvaki. Kljub temu v taboru galskih petelinov zagotavljajo, da se bodo zadnje tekme skupinskega dela lotili maksimalno zavzeto. Selektor Vincent Collet je na novinarski konferenci po torkovi zmagi nad Bosno in Hercegovino v torek predstavil načrt, ki ga pripravljajo za branitelje evropskega naslova.

'Slovenija je iz protinapadov najboljša na turnirju' Vprašali smo ga, kaj bo po njegovem mnenju ključno za zmago na ponovitvi lanskega polfinala OI. "Da premagaš tako dobro ekipo, kot je Slovenija, ni samo enega 'ključa'. Prvi je, da ne smemo izgubljati veliko žog. Ker če jih bomo, bo Slovenija to zagotovo kaznovala. Kar se tiče zaključevanje protinapadov, so najboljši na celem prvenstvu," je uvodoma dejal. Nadaljeval je, da bo za galske peteline zelo pomembno, da čim bolj omejijo vpliv Luke Dončića: "Trenutno tega ne more nihče storiti, ampak poskušali bomo, kot so pred nami ostale reprezentance. Tretja stvar, ki bo pomembna, pa je, da ne bomo smeli igrati po njihovem ritmu, skušali jih bomo zaustaviti. Zavedamo se, da to ne bo lahko, ker imajo odlične strelce in seveda Dončića ter Dragića, ki imata rada hitro košarko."

Fournier: Slovenija ima veliko dobrih posameznikov Prvi center Francije Rudy Gobert je – tako kot Collet – izpostavil, da bo zelo pomembno, če mu bo s soigralci uspelo omejiti Dončića, ki je po njegovem mnenju med najboljšimi na svetu. Evan Fournier pa je opozoril, da Slovenija ni nevarna zgolj preko svojega prvega zvezdnika. "Seveda je Dončić njihov glavni košarkarjev, a vemo, da imajo veliko dobrih posameznikov," je povedal košarkar Orlando Magic, ki je s 15 točkami na tekmi najboljši strelec Francije na tem turnirju. Za Fournierjem sta na lestvici strelcev Guerschon Yabusele (14,8 točke) in Gobert (11 točk). 216 centimetrov visoki center je po pričakovanjih tudi najboljši skakalec galskih petelinov, saj na tekmo ujame 9,3 odbite žoge. Thomas Heurtel pa je najboljši podajalec moštva s povprečjem 6,5 asistence. Francozi so sicer Eurobasket odprli s porazom proti Nemčiji (63:76), nato pa so premagali Litvo (77:73), nato težje od pričakovanj Madžarsko (76:74), nazadnje pa še Bosno in Hercegovino, ki je popustila v zadnji četrtini, na koncu je bilo 81:68.