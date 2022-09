Francozi športno priznali poraz: Španci so bili boljši od začetka do konca

Eurobasket 2022 je za nami, veliki zmagovalci pa so Španci, za katere so pred turnirjem le redki upali trditi, da lahko gredo do konca. Veliko več ljudi je kot ene glavnih favoritov za zmago videlo aktualne olimpijske podprvake Francoze, ki so na koncu morali priznati premoč varovancem Sergia Scariola.

"Španci so bili boljši od začetka do konca. Imeli so lepo izdelan načrt, ki so ga dobro izvršili, mi pa našega nismo. Predvsem smo prepogosto izgubljali žoge. Nikoli nismo zares vzpostavili kontrole nad našo igro. Moramo priznati, da so igrali bolje, več vam enostavno ne morem povedati," je po tekmi dejal eden izmed francoskih zvezdnikov Evan Fournier. Član New York Knicksov je bil s 23 točkami sicer najboljši strelec finala v svoji reprezentanci, je pa tudi izgubil dve žogi, medtem ko jih je njegova ekipa izgubila kar 19. 29-letni Fournier je tako s francosko člansko reprezentanco osvojil peto medaljo, a zlate še nima v zbirki, ima pa bron z Eurobasketa 2015 in Eurobasketa 2022, bron s svetovnih prvenstev 2014 in 2019 ter srebro z lanskih olimpijskih iger v Tokiu.

icon-expand Evan Fournier FOTO: Fiba

Da so bile izgubljene žoge rak rana njegovega moštva, je priznal tudi francoski selektor Vincent Collet: "Španija je igrala odlično. Uspevalo jim je pod obema košema. Vedeli smo, da moramo biti zelo agresivni, a enostavno nismo enako dobro vršili pritiska kot v petek. Zlato nam je spolzelo iz rok. Naša šibka točka so bile izgubljene žoge, Španci so dosegli kar 35 točk po naših izgubljenih žogah, mi pa smo jih po njihovih izgubljenih žogah dosegli le sedem. Proti Turčiji in Italiji to ni bilo usodno, proti Španiji pač. Za dve točki smo metali s 75-odstotno uspešnostjo, za tri točke le s 40-odstotno uspešnostjo – več enostavno ni šlo. To nas je danes ubilo."

icon-link Statistika finala Eurobasketa 2022 med Španijo in Francijo. FOTO: Sofascore.com

Collet, ki vodi Francijo že od leta 2009, za razliko od Fournierja že pozna slast zmage na Eurobasketu. Francija je namreč svoj edini naslov na Eurobasketu osvojila leta 2013, ko je turnir najboljših na stari celini gostila Slovenija. A takrat so bili galski petelini polni košarkarskih zvezdnikov, kot so legendarni Tony Parker, Nicolas Batum, Boris Diaw in Nando de Colo, ki so bili tudi kot ekipa zelo dobro uigrani.