Goran Dragić: Ne vem, kaj še lahko rečemo o Luki, on je kot ... astronavt

Slovenski košarkarji so na Eurobasketu v četrtfinalu, kjer jih čaka v sredo dvoboj s Poljsko. Eden glavnih adutov reprezentance je še vedno neuničljivi kapetan Goran Dragić, ki si je na zadovoljstvo navijačev in soigralcev premislil in se vrnil iz reprezentančnega pokoja. Nepogrešljivi Zmaj je drugi strelec moštva in zelo uživa v igri z Luko Dončićem.

Na Eurobasketu so na vrsti četrtfinalni dvoboji, v polfinalu in bojih za odličja je mesta le za štiri najboljše reprezentance. Slovence, ki so v osmini finala premagali Belgijce, v sredo zvečer čaka tekma s Poljsko. Kapetana moštva Gorana Dragića so pod drobnogled vzeli tudi na uradni spletni strani Eurobasketa, kapetan reprezentance je v članku spregovoril o različnih zanimivih temah, o svoji odločitvi, da se vrne v moštvo, o kemiji v reprezentanci in kvalitetah Luke Dončića: "Goran Dragić je bil tam, osvojil je Eurobasket in za to prejel nagrado MVP (za najkoristnejšega igralca). Tokrat se okoliščine vendarle precej razlikujejo od tistih zgodovinskih v prizadevanju za osvojitev naslova leta 2017. Zadnje poglavje je bilo napisano in zgodba naj bi bila zaključena. Izstopiti na vrhuncu vrhuncev. Toda vse se je spremenilo v začetku letošnjega poletja, ko je bila uradno potrjeno novica o koncu njegove reprezentančne upokojitve.

icon-expand Goran Dragić in Luka Dončić FOTO: Luka Kotnik

Dragić še vedno čuti čustveni in fizični konflikt, ki jo je prinesla ta njegova odločitev, medtem ko se je Slovenija uvrstila v četrtfinale EP, potem ko je v soboto premagala Belgijo z 88:72 v zadnjem v dolgem nizu težkih dvobojev na turnirju. "Ko zmagaš, je to najboljša odločitev," pravi v smehu. "Toda ko se vrneš v svojo sobo in te vse boli, boli te celo telo, včasih si mislim 'o moj bog, zakaj moram še enkrat skozi to'. Vendar je vredno, vredno je. Uživam v tem. Čutim, da imamo najboljšo ekipo, imam najboljše soigralce, naša kemija je na najvišji ravni in vsi uživajo v uspehu." Občutek imeti prihodnjo nedeljo okoli vratu drugo zmagovalno medaljo na Eurobasketu bo odtehtal vse neizogibne bolečine, ki sledijo v ponedeljek zjutraj. Dinamika je drugačna, trener je drugačen, a kemija ob neizprosni volji po zmagi ostaja ista. "Čutim, da je to popolnoma drugačna ekipa (od leta 2017). Takrat smo imeli Anthonyja Randolpha, imeli smo Gašperja Vidmarja, imeli smo več globine pod košem. Torej je drugače, a poznamo svoje slabosti in prednosti, in dokler igramo trdo in skupaj, lahko premagamo vsakogar."

Še ena pozitivna točka pri ponovni vrnitvi v reprezentanco je priložnost, da se poveže z Luko Dončićem. MVP in 18-letnik izpred petih let imata različni vlogi in Dragić je presenečen nad nivoji, ki jih dosega njegov soigralec. Dragić je drugi najboljši strelec v ekipi s povprečjem 14,5 točke na šestih tekmah, kar je dragocena pomoč za astronomske številke, ki jih dosega njegov naslednik: 28,0 točke, 7,2 skoka in 6,5 skoka v povprečju na tekmo. "Mislim, da je najboljši igralec na svetu," o Dončiću pravi Dragić. "Star je le 23 let in igra kot veteran. Na vsaki tekmi bi lahko dosegel 40 točk. Igra tekmo v svojem ritmu, je zelo velik, lahko meče, lahko poda, lahko pobere žogo. Ne vem, kaj še lahko rečemo o Luki, on je kot ... astronavt. Mislim, da bi lahko bil (najboljši igralec v zgodovini). Še vedno je zelo mlad, a če bo ostal zdrav in bo igral še dolgo, mislim, da bi lahko bil do konca svoje kariere najboljši, kar jih je bilo." "Želim si, da bi bil mlajši, da bi lahko igral več časa z njim. Skupaj sva igrala le en Eurobasket, ta je drugi. Zame je drugače. Star sem 36 let, Luka je v najboljših letih, a uživam v vsakem trenutku." Do naslednjega, prav zares. Vsa Slovenija bo upala, da bo takih naslednjih še nekaj, ko Slovenija potrebuje še tri zmage, da spiše še več zgodovine in si zagotovi nov naslov. Dončić je morda zasluženo na naslovnicah, vendar ima Zmaj še vedno nekaj ognja, saj se misija njegove vrnitve bliža uspešnemu zaključku.

