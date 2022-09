Incident na tekmi Gruzije in Turčije, Turki grozijo z odhodom z EP

Že prej smo videli dogajanja na igrišču, ko so košarkarji izgubili živce, podoben incident se je zgodil na EuroBasketu na tekmi med Turčijo in Gruzijo. Gruzijska košarkarska reprezentanca je po dveh podaljških premagala Turčijo z 88:83. Na tekmi so stvari ušle nadzora, še preden je bil Furkan Korkmaz izključen. Gruzijec Duda Sanadze je Korkmaza podrl v enem izmed prodorov in takrat je prišlo do prepira in Turek je bil prvi izključen. To se je zgodilo slabih pet minut pred koncem rednega dela tekme, ko je Gruzija vodila za tri točke (62:59). Najprej je prišlo do verbalnega "spopada", oba je sodnik izključil, nato pa je prišlo še do prerivanja.

Korkmaz naj bi se po koncu tekme sprl s tremi gruzijskimi igralci in članom varnostnega osebja. Prav tako so morali po tekmi miriti Ergina Atamana, trenerja turške reprezentance, ki se se je spravil na sodnike. Po tem, ko se je Korkmaz po izključitvi vrnil v slačilnico, je po besedah Ömerja Onana, podpredsednika predsednika turške košarkarske zveze, prišlo do pretepa med Korkmazom in tremi gruzijskimi igralci ter varnostniki. Korkmaza naj bi po navedbah turškega novinarja Ismaila Senola napadla trojica Gogo Bitadze, Tornike Shengelia in Duda Sanadze.

Turki so zagrozili z odhodom iz EP, zahtevajo, da jim organizatorji nemudoma dostavijo varnostne posnetke iz tunela, kjer se naj bi zgodil ta incident. Onan je v uradni izjavi dejal: "Če posnetki varnostnih kamer ne bodo prikazani, bomo zapustili turnir."

Turki so v skupini A na Eurobasketu trenutno na tretjem mestu, imajo dve zmagi in en poraz. Gruzija je trenutno na petem mestu, ima pa eno zmago in dva poraza. V izločilne boje se uvrstijo po štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine.