Izjemni Španci nadigrali Francoze za svoj četrti naslov evropskega prvaka

Španski košarkarji so z izjemno igro povsem zasluženo prišli do svojega četrtega naslova evropskega prvaka, potem ko so v velikem finalu Eurobasketa v berlinski Mercedes-Benz Areni z 88:76 premagali francosko izbrano vrsto. Najučinkovitejši posameznik finalnega obračuna je bil s 27 točkami neverjetni španski krilni center Juancho Hernangomez (met za tri točke: 7/9). Willy Hernangomez je bil proglašen za najkoristnejšega igralca turnirja (MVP).

V ponovitvi finala evropskega prvenstva izpred 11 let v Litvi sta se v berlinski Mercedes-Benz Areni pomerili košarkarski velesili Španija in Francija. Verjetno ni bilo nikogar v dvorani in pred televizijskimi sprejemniki, ki bi si upali napovedati tako prevladujočo predstavo španskih košarkarjev v prvem polčasu.

Za uspeh španske izbrane vrste je zaslužen tudi Italijan, 61-letni prekaljeni strokovnjak Sergio Scariolo, ki je v vlogi selektorja španske reprezentance dodobra napolnil vitrino z naslovi in odličji. Bil je svetovni prvak leta 2019, evropski v letih 2009, 2011, 2015 in 2022, ima pa tudi bron z Eurobasketa 2017 ter dve medalji z olimpijskih iger.

To, kar so izbranci selektorja Sergia Scariola prikazali od uvodnega sodnikovega meta pa vse do odhoda na veliki odmor je bilo za čisto "10-ko". Hiter pretok žoge v napadu in zelo agresivna hitro spreminjajoča se kombinirana obramba sta Francozom povzročala veliko preglavic. Prekaljeni strateg "Furije" je natančno vedel, kako omejiti napadalni potencial Evana Fournierja in druščine, kar se je zelo hitro poznalo tudi na izidu, ki je sredi prve četrtine kazal 14:5 v korist Španije. Španski met z razdalje je bil nerešljiva uganka za nasprotnike, predvsem po zaslugi nocoj nezaustavljivega Juancha Hernangomeza, ki se je na koncu ustavil pri 27 točkah ob kar 78-odstotnem metu za tri točke (7/9).

Po uvodnih desetih minutah je španska prednost znašala devet točk (23:14), v drugem delu igre pa so večkratni evropski prvaki z izjemno učinkovitostjo rešetali španski koš. Po tretji zaporedni trojki J. Hernangomeza je semafor kazal +19 (35:16), do konca polčasa jih je zadel še dve, a so se Francozi pravočasno prebudili ter po zaslugi Fournierja in Guerschona Yabuseleja z delnim izidom 11:0 do odhoda na veliki odmor znižali zaostanek (47:37).

V najboljšo peterko 41. evropskega prvenstva so bili izbrani naslednji košarkarji: Dennis Schröder (Nemčija), Willy Hernangomez in Lorenzo Brown (oba Španija), Giannis Antetokounmpo (Grčija) in Rudy Gobert (Francija).

Francoski priključek in Scariolova zanka

Ko se je zdelo, da bodo Francozi ne glede na znižanje zaostanka ob koncu druge četrtine v nadaljevanju tekme zelo težko prišli do popolnega rezultatskega zasuka, se je začelo dogajati prav to. Yabusele je tretjo četrtino otvoril s košem ob osebni napaki, ki jo je dodatno materializiral z uspešno izvedenim prostim metom za zgolj sedem točk zaostanka Francije (47:40). Isti košarkar je po uspešni obrambi že v naslednjem napadu dosegel svojo peto zaporedno točko za dodatno francosko približevanje na 47:42, a sta v teh trenutkih vajeti igre v svoje roke pri Špancih vzela že nekajkrat omenjeni Juancho Hernangomez in Jaime Fernandez, ki sta vzpostavila napadalno ravnotežje s tekmeci za vnovično oddaljevanje na +12 sredi tretjega dela igre (58:46). Pred vstopom v zadnjih 10 minut finalnega dvoboja so imeli Španci devet točk naskoka (66:57).

Francoski "juriš" v zadnji četrtini se ni obnesel, saj je bila španska kombinirana obramba "box-and-one" (štirje igralci v conski postavitvi z enim v mož na moža obrambi, op. p.) prevelik zalogaj za tekmeca. Ko je španski junak finala nekaj minut pred koncem dosegel svojo sedmo in obenem tudi zadnjo trojko na srečanju, je bilo jasno, da od francoskega preobrata ne bo nič. Ko je Alberto Diaz slabo minuto in pred koncem zadel še svojo drugo trojko na tekmi za +15 (85:70), se je slavje na španski klopi lahko začelo. Zmaga španske izbrane vrste je povsem zaslužena, s čemer je predvsem ostalemu košarkarskemu svetu dokazala, da se v moči vrhunsko uigranega kolektiva skriva največji potencial za osvajanje lovorik.

Poljska četrta gostiteljica košarkarskega EP 2025

Evropska košarkarska zveza Fiba Europe je na zasedanju izvršnega odbora v Berlinu Poljsko potrdila za eno od gostiteljic moškega evropskega prvenstva leta 2025. Ob Poljski bodo tekme še v Latviji, na Cipru in Finskem, so sporočili iz krovne zveze. "Za EP 2015 smo predstavili model z več gostitelji, vse odtlej pa je takšna organizacija požela veliko uspeha, vrhunec pa je dosegla na letošnjem EP, ki se bo jutri končalo v Berlinu," je dejal predsednik zveze Turgay Demirel. Že marca je Fiba Europe, potrdila Latvijo kot gostiteljico zaključnega dela tekmovanja, obenem pa tudi ene od skupin. Ciper, Finska in Poljska bodo gostili vsaka po eno skupino. "Že pred tem smo imeli tri izjemne gostitelje za turnir 2025, v izvršnem odboru pa menimo, da je poljska kandidatura idealen dodatek k zmagoviti kombinaciji," je dodal Demirel. EP 2025 bo septembra tistega leta. Evropsko prvenstvo, finale, izid tekme:

Španija - Francija 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)