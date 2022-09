Kaj je hčerka Ana zaželela očku Zoranu pred odhodom na prvenstvo?

Deklica je nadobudna mlada košarkarica, ki se očku zna odlično postaviti po robu tudi na košarkarskem parketu. Vsekakor pa je tista, ki je Zokijeva najbolj stroga in najbolj prisrčna kondicijska trenerka, saj ji Dragić ne more in ne upa oporekati. Prikupna Ana Dragić je tudi njegova najbolj zvesta navijačica, ki očka na parket pospremi s prav posebnimi besedami. Kaj je zaželela Zoranu in reprezentanci pred odhodom v Nemčijo?