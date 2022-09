Kako košarkarji preživljajo proste dni pred sredino odločilno tekmo?

Medtem ko so naši odbojkarji končali svetovno prvenstvo, pa se vrh evropskega prvenstva v košarki, kjer naši branijo zlato, šele dobro začenja. Boj za uvrstitev med štiri najboljše in spopad za medalje bo silovit in neizprosen. Slovenija mora za preboj v polfinale EuroBasketa premagati Poljsko. Kakšno je vzdušje v reprezentanci, kako je s poškodbami, za Zorana Dragića je prvenstvo žal že končano. In kako fantje preživljajo teh nekaj prostih dni pred obračunom s Poljaki, ki napovedujejo presenečenje proti Sloveniji?

V oddajo 24UR ZVEČER se je javil Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije. Kot je uvodoma dejal, je vzdušje v reprezentanci kljub nevšečnostim, ki jih redno spremljajo, odlično. Fantje so motivirani za sredino tekmo in osredotočeni nanjo. PREBERI ŠE Dončić si je zvil gleženj, a razloga za skrb ni Trije prosti dnevi pred tekmo s Poljsko so bili dobrodošli, je povedal Erjavec. "Vsi so začeli čutiti posledice težkih tekem in intenzivnega ritma na tem evropskem prvenstvu. Imamo kar nekaj mikro poškodb, ki jih v teh dneh saniramo s fizioterapijo. Hkrati tudi opravljamo lažje treninge, veliko je počitka, družabnih iger, sprehodov, pogovorov." icon-expand Slovenska reprezentanca FOTO: AP Poljska pred sredinim obračunom napoveduje presenečenje. "Verjamem, da gredo sproščeno v tekmo, saj nimajo ničesar izgubiti. Igrajo proti evropskim prvakom, tudi prvemu favoritu. V presenečenje ne verjamem in upam, da se to ne bo zgodilo," je ocenil Erjavec. Prenos četrtfinalnega obračuna Slovenija – Poljska v sredo od 20. ure dalje na POP TV in VOYO. Kaj Erjavec svetuje slovenskim navijačem, ki se bodo odpravili v Berlin? "Poskrbite za vstopnice," pravi. Z njimi namreč razpolaga nemška košarkarska zveza, večino kart za zaključne dvoboje pa je vnaprej razprodala. Po mnenju Erjavca se bo verjetno nekaj kart sprostilo po četrtfinalu, ko bo jasno, kdo ostane in kdo gre domov.