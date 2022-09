Kapetan: S tako energijo smo nezaustavljivi

Zaporedni zmagi nad Nemčijo in Francijo sta poskrbeli, da je bil zdrs proti Bosni in Hercegovini hitro pozabljen. Reprezentanti so si po nepričakovanem porazu izmenjali nekaj ostrih besed in nato v šampionskem slogu strnili glave, kar se je hitro odrazilo tudi na parketu kölnske arene.

"Že s tribun se vidi, da imamo probleme, ko ne pokažemo dovolj borbenosti in želje. Če pa vsak pride s svojo energijo in si pomagamo eden drugemu, smo nezaustavljivi. Med tekmo bomo delali napake, ampak že v naslednjem napadu se bomo pobrali in skušali to popraviti," je po težko prigarani zmagi nad Francijo povedal Goran Dragić.

Skupina B je upravičila naziv skupine smrti, saj je bilo pet reprezentanc izjemno izenačenih. Kot velika osmoljenka v izločilne boje ne bo potovala Bosna in Hercegovina, ki ji je kot edini uspelo streti aktualne evropske prvake, kar dovolj pove o izenačenosti ekip.

Goran Dragić je potegnil črto pod z odliko opravljenim prvim delom. Klofuto proti Bosni je označil za pozitivno: "Imeli so prav, da je to bila skupina smrti. Vsaka tekma je bila težka. Ko pogledam nazaj, tudi če bi zmagali Bosno, bi morali za prvo mesto dobiti potem tudi to tekmo danes. Pozitivno je, da smo doživeli hladen tuš, saj smo se potem zbrali kot ekipa. Na koncu smo imeli dve zelo težki tekmi v dveh dneh. Zelo ponosen sem na ekipo."