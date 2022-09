Ko prostora za slabe dni ni več in vsak zdrs pomeni avion domov

Na evropskem košarkarskem prvenstvu je vrag odnesel šalo, od danes naprej prostora za spodrsljaje ni več. Slovenija izločilne boje (prenos od 14.15 dalje na Pop TV in VOYO) odpira proti Belgiji. Čeprav so aktualni evropski prvaki izraziti favoriti, Edo Murić opozarja, da nikogar ne gre podcenjevati, saj vsak kiks pomeni avion domov.

Popotnica pred osmino finala bi težko bila boljša. Slovenski košarkarji so v skupini smrti ugnali Litvo, Madžarsko, Nemčijo in Francijo. Vmes so sicer prejeli klofuto s strani bosanske reprezentance, kar pa se je izkazalo za dobrodošlo, saj so varovanci Aleksandra Sekulića po njej strnili vrste in z dvema sijajnima predstavama v manj kot 24 urah zaprli usta kritikom. Luka Dončić je soigralce z izvenserijskima predstavama (36 točk Nemčiji, 47 Franciji) popeljal do odličnega izhodišča pred nadaljevanjem. "Na zadnjih dveh tekmah smo se dvignili, tako glede samozavesti kot tudi glede naše igre. Vsi smo zelo dobro razpoloženi, v ekipi vlada res dobro vzdušje," je klimo v slovenski garderobi po selitvi iz Kölna v Berlin orisal Edo Murić. Zaporedna obračuna z Nemčijo in Francijo v torek in sredo sta terjala ogromno energije, oba sta se odločala v zadnjih minutah, a Murić zagotavlja, da je bilo časa za počitek pred izločilnimi boji dovolj: "Fizično smo v redu. Odpočili smo se. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Tekmo lahko pričakujemo samozavestni, nimamo se česa bati."

Prvo mesto je nagrada, a tudi past ... Slovenija ima po osvojenem prvem mestu v skupini B lepo tlakovano pot do polfinala. Če bo premagala Belgijo, jo v četrtfinalu čaka boljši z obračuna Ukrajine in Poljske. Vsaj na papirju so vrata med štiri najboljše na stežaj odprta, a na tem prvenstvu smo videli že toliko presenečenj, da res nikogar ne gre odpisati. Niti Belgije, ki sicer pred obračunom s Slovenijo velja za popolno outsiderko. "To je nagrada, a zna biti tudi past. Olajšali smo si pot do polfinala, ampak to še ne pomeni, da nas čaka lahek posel. Tukaj so vse ekipe dobre. Belgija je recimo premagala Španijo. Če ne bomo pripravljeni, kot da je finale, bi lahko imeli težave. Videli smo, da lahko izgubimo z vsemi, a da lahko tudi vse premagamo. Ta tekma bo odvisna samo od nas," pravi Murić, eden od stebrov slovenske reprezentance.

icon-expand "Poskušali so že vse, a nikomur ni uspelo," glede branjenja Luke Dončića pravijo v taboru Madžarov. FOTO: AP

O Belgijcih previdno in z izbranimi besedami Čeprav se v našem taboru zavedajo vloge favoritov in od nje, kot je povedal Aleksander Sekulić, niti ne bežijo, je bilo iz izjav dan pred tekmo razbrati, da Belgije nikakor ne podcenjujejo. "Belgija je zelo solidna ekipa z izkušnjami. Manjka sicer njihov najboljši igralec in moj dober prijatelj Sam van Rossom, ampak to ne spreminja dejstva, da bodo v tekmo šli maksimalno. Imajo veliko kvaliteto, da nikoli ne odstopajo od tega, kar počnejo. Če vodijo za 15 ali izgubljajo za 15, vedno bodo igrali svojo igro," jih je pohvalil ostrostrelec Klemen Prepelič. "Fizično so zelo dobri. Stavijo na protinapade in dobro obrambo. Potrebno bo odigrati na 100 procentih, ker če se njihovi glavni igralci razletijo, znajo biti zelo nevarni. Treba bo iti na vse ali nič, kot da je vsaka tekma finale. Vemo, da en kiks pomeni avion domov," pa se nevarnosti, ki jih s seboj prinašajo tekme na izpad, dobro zaveda Murić.

icon-expand Edo Murić: "Največja nevarnost smo mi sami, če ne bomo pripravljeni dati vse, kar imamo, bo to največja nevarnost na tekmi." FOTO: Fiba

Od kod pa po njegovem mnenju pretijo največje nevarnosti za Slovenijo? "Skoraj vsi so enako veliki, tako da lahko prevzemajo v obrambi. Imajo izjemno prodorne igralce, ki so zelo dobro znajdejo v 'kontri'. A največja nevarnost smo mi sami, če ne bomo pripravljeni dati vse, kar imamo, bo to največja nevarnost na tekmi. Tega se zavedamo, v tekmo gremo tristoprocentno." Belgijci si osmino finala štejejo v veliko čast O tem, kako obračun z aktualnimi evropskimi prvaki pričakujejo v taboru Belgijcev, smo poročali že v petek. 21-letni Haris Bratanović je priznal, da je Slovenija zanje velika nagrada in da bi bil zelo vesel Dončićevega avtograma. Prvi strelec belgijske izbrane vrste Retin Obasohan (14,8 točke na tekmo), pa je poudaril, da bodo stavili predvsem na ekipno igro. Več pa si preberite spodaj.

V soboto bodo v berlinski areni na sporedu prvi štirje obračuni osmine finala. Ob poldan začenjajo Francozi in Turki (prenos na Kanal A in VOYO), ki so po skupinskem delu ostali brez poškodovanega Shanea Larkina. Nato sledi obračun Slovenije in Belgije, zatem domačinov Nemcev s Črnogorci, zvečer pa še derbi med Španijo in Litvo, ki ga bomo prav tako prenašali na Kanalu A in VOYO.