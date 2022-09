Korkmaz: 'Bilo je kot ulični boj'

"Ko sem hodil do tunela, je bil z mano naš kondicijski trener. Takoj, ko smo šli iz tunela in poskušali priti do slačilnice, sem videl tri gruzijske igralce ,skupaj z dvema varnostnikoma, teči proti nam. Začeli so padati udarci. To se je v bistvu zgodilo," je dejal Furkan Korkmaz, je poročal BasketNews.

Podpredsednik turške zveze Ömer Onan je v izjavi novinarjem podal podobno različico zgodbe. Dejal je, da so Korkmaza napadli Duda Sanadze in še dva druga gruzijska igralca, "ki nista bila na aktivnem seznamu." Turški novinar Ismail Senol je poročal, da sta neznana igralca napadla Tornike Shengelia in Goga Bitadze.

Korkmaz je nadaljeval: "Bilo je kot ulični boj. Ni bilo govora ali pogovora. Ljudje so samo prihajali k nam in nas poskušali napasti. Seveda smo se odzvali in se skušali braniti, točno to, kar bomo storili kot moški. Mislim tudi, da je to varnostni problem. Kar se dogaja na igrišču, je v redu, vendar bi morali več govoriti o tem, kaj se dogaja zunaj igrišča."