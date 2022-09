Košarkarji obrambo naslova evropskega prvaka začenjajo proti Litvi

Slovenske košarkarje za uvod v evropsko prvenstvo v skupini B čaka reprezentanca Litve (prenos na POP TV in VOYO ob 16.30). Branilci naslova iz zadnjega Eurobasketa so na večini stavnic v vlogi favoritov, zato bodo vsi tekmeci še posebej motivirani. Tudi za Litovce velja enako, še posebej, ker jih še vedno "peče" grenak poraz iz olimpijskih kvalifikacij, ko so jih Slovenci na čelu z Luko Dončićem ugnali v njihovem Kaunasu. V prenosu na Kanalu A in VOYO ob 20. uri pa sledi prenos tekme med Francijo in Nemčijo.

icon-expand Zoran Dragić v borbi z Jonasom Valančiunasom na tekmi v Kaunasu. FOTO: Fiba

Uvodni dan evropskega košarkarskega prvenstva so na sporedu tekme v skupini A v Tbilisiju in v slovenski skupini B v Kölnu. V Gruziji bodo danes tri tekme: Španija – Bolgarija, Turčija – Črna gora in Belgija – Gruzija. Precej bolj bo predvsem za slovenske navijače zanimivo v skupini B, kjer so poleg Slovenije še reprezentance Litve, Nemčije, Francije, BiH in Madžarske. V 1. krogu bodo danes na sporedu tekme Bosna in Hercegovina – Madžarska, Slovenija – Litva in Francija – Nemčija. Po dnevu premora 3. septembra Slovenijo čaka obračun proti Madžarski (20.30), dan kasneje, torej v nedeljo, 4. septembra, pa še dvoboj proti Bosni in Hercegovini (17.45). Sledi nov dan premora, za konec skupinskega dela pa sledita še dvoboja z gostitelji Nemci (6. september, 20.30) in Francozi (7. september, 17.15).

Tekma med Slovenijo in Litvo bo imela precej tekmovalnega naboja, za obe reprezentanci bo precej pomembna. Zaradi dobrega uvoda v EP, za Slovence pa tudi, da pozabijo na zadnji poraz, ki so ga doživeli v Nemčiji. Na drugi strani pa motiva ne bo manjkalo tekmecem, še posebej, ker so Litovci doživeli grenak poraz v olimpijskih kvalifikacijah prav proti Sloveniji. In to v svoji dvorani in pred svojimi navijači v Kaunasu. Slovenija je zmagala z 96:85, blestel pa je Luka Dončić s trojnim dvojčkom (31 točk, 13 podaj, 11 skokov), Litva pa je ostala brez olimpijske vstopnice.

Takrat litovski NBA tandem pod košema ni zmogel ustaviti slovenske hitre "konjenice", Jonas Valančiunas in Domantas Sabonis sta na tej tekmi skupaj prispevala skromnih 23 točk. Zanimivo bo videti, kako bo tokrat v Kölnu, zanesljivo bodo Litovci znova stavili na svoje visoke igralce pod košem in poizkušali najti šibke točke v slovenski obrambi in napadu.

Omenjeni poraz je selektorja Dariusa Maskoliunasa stal službe, njegovo mesto je zasedel Kazys Maksvytis, ki bo zanesljivo še vedno stavil na oba NBA zvezdnika, Valančiunasa (New Orleans) in Sabonisa (Sacramento), centra, oba v višino merita 211 centimetrov. Podobno kot Sekulić je tudi selektor Litve Maksvytis izbral 12 igralcev, ki bodo igrali na EP. Zadnji je s seznama izpadel Gytis Masiulis, izbrana postava pa je videti takole:

Slovenska košarkarska reprezentanca bo sicer še 14. zapovrstjo zaigrala na evropskem prvenstvu. Nastopila je namreč prav na vseh prvenstvih od osamosvojitve oziroma leta 1993 dalje, največji uspeh pa je iz leta 2017, ko so v Istanbulu osvojili naslov evropskega prvaka. "Prva tekma je vedno pomembna, ni pa odločilna. V tej peklenski skupini nas čaka še veliko ključnih trenutkov. Prepričan sem, da nas čaka dobra tekma s hudim bojem za vsako žogo. Moja želja je, da po porazu v Münchnu odigramo tako, kot znamo, predvsem pa, da zmagamo, na način, kot si ga mi želimo," pred tekmo pravi slovenski selektor Aleksander Sekulić. Četrtek, 1. september:

Skupina A, Tbilisi: 15.30 Španija – Bolgarija 18.15 Turčija – Črna gora 21.00 Belgija – Gruzija Skupina B, Köln: 14.30 Bosna in Hercegovina – Madžarska 17.15 Slovenija – Litva 20.30 Francija – Nemčija