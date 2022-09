Lahko Italija po Srbiji preseneti še Francijo?

Še preden bosta na parket Mercedes-Benz Arene v Berlinu stopili Slovenija in Poljska, se bosta za mesto v polfinalu pomerili še Francija, ki kot aktualna olimpijska podprvakinja velja za eno močnejših reprezentanc turnirja, in Italija, ki je že v osmini finala pripravila presenečenja in iz tekmovanja izločila prve favorite Srbe. Tekmo si lahko od 16.55 dalje v živo ogledate na Kanalu A in VOYO.

Fibina t. i. power rankings lestvica je tik pred začetkom Eurobasketa vlogo največjih favoritov pripisala Srbiji, ki pa te vloge ni upravičila. Varovanci Svetislava Pešića so v osmini finala po prvi, drugi in tretji četrtini odšli na odmor s prednostjo, takoj na začetku četrte pa je Italijane v vodstvo popeljal Marco Spissu. Naša zahodna soseda je vodstvo zadržala vse do konca tekme in tako pripravila svojevrstno presenečenje. Potem, ko je na večerni tekmi Nemčija iz tekmovanja izločila še Grčijo na čelu z Giannisom Antetokounmpom, v igri izmed favorizirane peterice ostajata le še Slovenija, ki se bo kasneje pomerila s Poljsko, in Francija, ki v skupinskem delu tekmovanja ni bila tako prepričljiva, kot so mnogi pričakovali.

icon-expand Takole je izgledala Fibina zadnja predikcija. FOTO: Fiba

Temperamentni italijanski selektor Gianmarco Pozzecco pa si po odlični predstavi Italije želi še več in meni, da je tudi Francija povsem premagljiva: "Po uspehu nad Srbijo ostaja nivo čustev zelo visok. Med Srbijo in Francijo je veliko podobnosti, gre za dve veliki ekipi, a menim, da ima Francija več možnosti, košarkarji so večji in bolj atletski. Nikolo Jokića smo porazili, sedaj nas čaka Gobert. Moja ekipa ima srce. Pripravljeni smo in ni nas strah. Obramba, tek, met od daleč – to so naša orožja v boju za napredovanje in ne razmišljamo pretirano o ekipah, ki nas čakajo, ker bomo drugače padli v depresijo."

icon-expand Gianmarco Pozzecco FOTO: AP

49-letni strateg se nadeja, da se lahko njegovi varovanci kosajo s francoskimi in ostalimi zvezdniki: "Zame je Nicolo (Melli op. a.) najmočnejši igralec na svetu. Rekel sem po tekmi s Srbijo in ponavljam: njegov košarkarski IQ je senzacionalen, ne samo zaradi tega, kar počne v obrambi, ampak tudi zaradi tega, kako dobro predvidi gibanje soigralcev v napadu. Na tem evropskem prvenstvu je na enaki ravni kot Giannis, Dončić in Jokić."

icon-expand Se Nicolo Melli res lahko kosa z Jokićem, Dončićem in Antetokounmpom? FOTO: AP

Zmagovalka tekme Francija – Italija se bo v petek ob 17.15 pomerila z zmagovalko večernega obračuna med Slovenijo in Poljsko. Drugi polfinalni par, ki bo srečanje odigral prav tako v petek, in sicer ob 20.30., tvorita Nemčija in Španija.