Francija po zaslugi odličnega meta z razdalje ob polčasu vodi za 7 (38:31)*

Italijanski košarkarji so po velikem presenečenju, ki so ga pripravili s spektakularno zmago nad Srbijo v osmini finala letošnjega Eurobasketa, v četrtfinalni obračun proti Franciji vstopili zelo samozavestno, odločno in z željo, da jo zagodejo tudi aktualnim olimpijskim podprvakom.

Kontroverzni italijanski selektor Gianmarco Pozzecco je dvoboj s Francozi začel z naslednjo peterko: Marco Spissu, Achille Polonara, Stefano Tonut, Simone Fontecchio in Nicolo Melli. Dolgoletni francoski šef stroke Vincent Collet pa se je odločil za branilski par Evan Fournier - Andrew Albicy, nadalje za Terryja Tarpeya, Guerschona Yabuseleja in Rudyja Goberta. Uvodne minute so povsem pripadle francoskim košarkarjem, ki so po dveh uspešnih metih za tri točke organizatorja igre Fourniera in točkah Goberta povedli za pet točk (8:3). Ko se je omenjenemu dvojcu priključil še Tarpey je francoska prednost v četrti minuti znašala že +8 (11:3). Pri Izidu 13:4 za Francoze je bil italijanski selektor Pozzecco prisiljen vzeti minuto odmora. Odlična francoska obramba ni dopuščala Italijanom lahkih metov z razdalje, a kljub temu je Spissu izkoristil trenutek nezbranosti Albicyja in zadel svoj prvi met izza črte 6,75 metra za znižanje francoskega vodstva na 13:7.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale (Berlin), izid tekme:

Francija - Italija 38:31* (27:20, 11:11, -:-, -:-)