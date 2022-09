Lahko Schröder in druščina ustavijo Antetokounmpa in Grke?

Varovanci Gordona Herberta so za razliko od Grkov že izgubili eno tekmo, in sicer proti aktualnim prvakom Slovencem, ki so bili predvsem zaradi razigranega Luke Dončića preprosto boljši tekmec. A to je bil skupinski del, kjer so manjše napake dovoljene, v izločilnih bojih pa gre na vse ali nič. Nemški kapetan Dennis Schröder je zato za nemški Sportschau poudaril: "Želimo biti v četrtfinalu in se pomeriti z najboljšimi," ob tem pa se zaveda, da bodo morali kolektivno ustaviti predvsem Giannisa Antetokounmpa, ki povprečno beleži 29 točk na tekmo, kar je največ na turnirju (Dončić jih kot drugi v tem statističnem pogledu beleži 28 na tekmo).