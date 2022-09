Litovci razočarani, ker se je datum tekme ujemal z njihovo predstavo

"Danes je prvi september, mi pa smo na trenutke igrali kot prvošolčki. Po naših izgubljenih žogah so dosegli veliko točk in to je glavni razlog, da so nas premagali. Iskreno, nismo igrali slabo, ampak žal smo si privoščili preveč napak. Hvala bogu, da je šele prvi dan turnirja. Nič še ni izgubljenega," je pred našim mikrofonom tik po porazu na prvi tekmi Eurobasketa razlagal razočarani Mindaugas Kuzminskas .

Dvoboj Slovenije in Litve, dveh reprezentanc z jasnimi ambicijami po medalji, je bil odločen v zadnjih minutah. Potem ko so sredi zadnje četrtine Litovci povedli za pet, je Aleksander Sekulić klical minuto odmora, po kateri so aktualni evropski prvaki odgovorili z delnim izidom 15:3 in srečanje na koncu dobili z 92:85.

V napadu je dosegel 19 točk in bil najboljši strelec svoje reprezentance. Čeprav je pogrešal doprinos prvih zvezdnikov Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa, ki sta skupaj zmogla prav toliko točk kot on, razlogov za poraz ni iskal na strani Slovenije. Izpostavil je, da so Mike Tobey in druščina prelahko prihajali do napadalnih skokov.

Selektor Kazys Maksvytis se je z njim strinjal. Najprej je čestital Sloveniji, ki si je po njegovem mnenju zaslužila zmago, nato pa dodal: "Poznalo se je, da je prvi dan turnirja in je živčnost velika. Po naših izgubljenih žogah so dosegli 25 točk, kar je ogromno. Morali bomo biti boljši v tranzicijski obrambi, ampak to je šele prva tekma. Prilagodili se bomo, da bomo boljši."