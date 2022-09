Litovci recepta, ki bi vključeval oba zvezdnika, še niso našli

Litovci, prvi slovenski tekmeci na letošnjem Eurobasketu, so v Nemčijo prišli z jasnim ciljem: na krilih zvezdnikov Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa prekiniti najdaljši niz brez medalje na velikih tekmovanjih v zgodovini samostojne države. Po lanskem neuspehu v olimpijskih kvalifikacijah je prišlo do zamenjave selektorja. Kazys Maksvytis bo skušal zvezdniško zasedbo povezati v celoto, sposobno osvajanja odličij. Vpogled v pričakovanja, prednosti in slabosti litovske reprezentance smo poiskali s pomočjo enega od litovskih novinarjev.

Jonas Valančiunas je s selektorjem Kazysom Maksvytisom več kot uspešno sodeloval v mladinskih selekcijah. FOTO: Fiba

Sedem let je minilo od zadnjega litovskega uspeha – srebra na Eurobasketu v Franciji. Litovski navijači na novo medaljo še nikdar niso čakali dlje. Od takrat so ostali le štirje košarkarji, zamenjalo se je prav toliko selektorjev. Ko se Litva lani sploh prvič v zgodovini ni uvrstila na olimpijske igre, za kar je bila zaslužna Slovenija, je Dariusa Maskoliunasa na selektorskem stolčku zamenjal Kazys Maksvytis. 45-letni trener Žalgirisa je med letoma 2008 in 2012 vodil zlato litovsko generacijo 92' na štirih mladinskih turnirjih pod okriljem Fibe. Na prav vseh je osvojil zlato odličje.

Takrat je lahko računal na perspektivnega Jonasa Valančiunasa, ki je danes eden od dveh glavnih zvezdnikov svoje reprezentance. Težava pa je, da z Domantasom Sabonisom na parketu še nista našla skupnega jezika. Slovenski selektor Aleksander Sekulić ju je v sredo pohvalil, češ da ima Litva na njun račun najboljšo centrsko linijo na turnirju. Na Maksvytisu je, da najde način, kako iz njiju izvleči največ. Rezultati iz prejšnjih let pričajo, da so bili njegovi predhodniki pri tem neuspešni. Že lani smo se kar nekoliko bali, kako oziroma ali bodo naši visoki košarkarji zaustavili Valančiunasa in Sabonisa. Na koncu je prvi zmogel 14 točk, drugi še pet manj in Litva je ostala brez Tokia. Zato je jasno, da bosta morala NBA zvezdnika svoj sloves upravičiti tudi na evropskih parketih, drugače bo Litva težko konkurirala za medalje.

Bodite pozorni na Brazdeikisa in Jokubaitisa Pomembna okrepitev za reprezentanco je zagotovo prihod 23-letnega Ignasa Brazdeikisa. Košarkar Žalgirisa je v mlajših selekcijah zastopal tudi Kanado, letos poleti pa je končno pridobil pravico nastopa za člansko izbrano vrsto Litve. V pripravljalnih tekmah je pokazal sposobnost igranja "ena na ena". Proti Španiji je na dveh tekmah skupno dosegel 35 točk. V napadu se veliko pričakuje še od prekaljenih Mariusa Grigonisa in Lukasa Lekavičiusa, oba z bogatimi evroligaškimi izkušnjami. Potem je tu še 21-letni Rokas Jokubaitis. Z 21 leti najmlajši v reprezentanci je na mestu prvega organizatorja igre stopil v velike čevlje legendarnega Mantasa Kalnietisa. Mladenič je svojo najboljšo tekmo v reprezentančnem dresu odigral v zadnjem kvalifikacijskem ciklu, ko je proti Črni gori vpisal šest točk in kar deset asistenc.

Lani je Slovenija z zmago v Kaunasu preprečila preboj Litve na olimpijske igre. Danes bodo imeli Litovci priložnost za maščevanje. FOTO: Fiba

Če bosta Valančiunas in Sabonis končno ugotovila, kako igrati skupaj ... Za mnenje o litovski reprezentanci smo pred prvo tekmo proti Sloveniji povprašali novinarja Donatasa Urbonasa. Ponudili smo mu iztočnice (v odebeljenem tisku, op. a.), on jih je dopolnil ... Naši navijači pričakujejo, da ... bo Litva v boju za medalje in da bodo lahko ponosni na svojo reprezentanco. Nikakor pa ne jemljejo kot samoumevno, da se bodo košarkarji domov zagotovo vrnili z medaljo. Litva bo dobila medaljo, če ... bosta Valančiunas in Sabonis končno ugotovila, kako učinkovito igrati skupaj, če se bo Jokubaitis kot prvi organizator igre izkazal za odličnega vodjo in če bo Brazdeikis eksplodiral, kot pričakujemo. Naša največja prednost je ... kemija znotraj moštva. Znotraj garderobe imamo odlično atmosfero. Kemija je bila za Litvo vedno zelo pomembna. Morda individualno naši košarkarji ne izstopajo tako, ampak v reprezentanci jim nekako uspe, da postanejo boljši. To je naša prednost. Največje pozitivno presenečenje bo ... Ignas Brazdeikis, ker je svež obraz na evropskem košarkarskem zemljevidu. Zadnji dve sezoni je skušal priti v ligo NBA, kjer je že odigral nekaj tekem. Ima ogromen potencial za evropsko košarko. V pripravljalnih tekmah je bil naš najboljši strelec. Ima ves talent, da mu v Evropi uspe. (trenutno za Žalgiris) V pripravljalnih tekmah smo videli, da ... še sami ne vemo, kaj so naše močne točke, čeprav smo dobili vseh devet tekem. Igrali smo proti nekaterim povprečnim ekipam ali tistim, pri katerih so manjkali najboljši košarkarji. Finska je bila brez Markannena, denimo. Bojim se, da ... je skupina B tako zahtevna, da tudi če bomo proti Sloveniji in Franciji denimo pokazali dobro predstavo in vseeno izgubili, se bomo potem znašli v položaju, kjer nas bo v četrtfinalu čakala bodisi Grčija bodisi Srbija. Škoda, ker smo že tako v skupini smrti, ki ima kar pet zelo kvalitetnih ekip. Ostale skupine jih imajo morda po dve. Pot do polfinala bo zato še toliko težja.