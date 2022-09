Litovci lovijo prvo, Nemci pa že tretjo zmago na Eurobasketu

Na prvi tekmi nedeljskega sporeda skupine B letošnjega Eurobasketa se merita Litva in Nemčija. Evropski prvaki iz leta 2003 Litovci po dveh tekmah na turnirju še ne poznajo zmage, saj so klonili tako proti Sloveniji (92:85) kot proti Franciji (77:73). Ravno nasprotno pa so dosegli gostitelji prvenstva, Nemci, ki so obe uvodni tekmi dobili. Premagali so ekipo Francije (76:63) ter Bosne in Hercegovine (92:82). Tekmo lahko prav zdaj v živo gledate na Kanalu A in VOYO.

Nemci - evropski prvaki iz leta 1993 lovijo sploh prvo zmago proti Litovcem na evropskih prvenstvih.

Skok za žogo je dobil visokorasli Jonas Valančiunas, njegov soigralec Marius Grigonis pa je po le dvanajstih sekundah tekme uspešno izvedel prvo trojko. Član Panathinaikosa je bil na začetku tekme zelo razpoložen in je dosegel pet izmed uvodnih sedmih točk za Litvo. Po izenačenju na 7:7 pa so Nemci prevzeli pobudo. Dennis Schröder in Franz Wagner sta se razigrala in pri rezultatu 9:9 poskrbela za atraktivno t.i. alley oop akcijo. Litovci, ki so po dveh porazih že nekoliko pod pritiskom, se niso zlahka vdali in so domačine lovili do konca prve četrtine in so po zaslugi uspešno izvedenih prostih metov Rokasa Jokubaitisa šest sekund pred koncem uvodne četrtine izenačili na 19:19.

Drugo četrtino pa so Nemci začeli sanjsko. Z delnim izidom 6:0 so povedli na 25:19, ob tem pa so Litovci v le dobrih dveh minutah in pol izpolnili bonus osebnih napak. Mindaugas Kuzminskas je najprej zmanjšal zaostanek, ki pa je nato po koših Schröderja in Andreasa Obsta znašal že devet točk (30:21) in Kazys Maksvytis je bil primoran vzeti minuto odmora. Valančiunas in Kuzminskas sta poskrbela za znižanje zaostanka na pet točk in s svojo minuto odmora je odgovoril Gordon Herbert. Ob koncu druge četrtine sta Wagner in Kuzminskas poskrbela za svoj mali šov, ko sta zaporedoma zadela vsak po dve trojki in poskrbela za 39:44. Do konca prvega polčasa sta zadela še Lukas Lekavicius in Niels Giffey, kar je pomenilo, da je Nemčija na glavni odmor odšla s petimi točkami prednosti (46:41).

icon-expand Franz Wagner in Jonas Valančiunas FOTO: Fiba

Ta prednost se je po odmoru nekoliko stopila, a nikoli na manj kot dve točki. V ključnih trenutkih je imel mirno roko Wagner, ki je bil 24 minutah igre že pri prav toliko točkah, veliko dela pod košem pa je opravil tudi Daniel Theis, ki je moral ves čas skakati z razpoloženim Valančiunasom.Ravno novopečeni član Indiana Pacersov je pri rezultatu 54:57 storil osebno napako nad centrom New Orleans Pelicansov, ki je zadel oba prosta treninga in zmanjšal na točko zaostanka. Minuto pred koncem tretje četrtine pa se je hrabra igra Litovcem le obrestovala Ignas Brazdeikis je zadel trojko in izenačil na 63:63. 22 sekund do konca pa rezultatski preobrat: Domantas Sabonis je uspešno izvedel polaganje, ob tem izsilil še prekršek in nato zadel prosti met za 68:66.