Litva v boju za končnico ob polčasu proti BiH vodi za 14 točk

Danes se bo na Eurobasketu zaključuje skupinski del tekmovanja v skupinah A in B. V slovenski skupini ima Slovenija dobro izhodišče, v primeru zmage proti Franciji bi zasedli prvo mesto, tako da sami odločajo o svoji usodi. Zanimiv je tudi boj za zadnje mesto v izločilnih bojih. Pred tekmo je imela reprezentanca BiH na lestvici dve zmagi in dva poraza, Litva pa eno zmago in tri poraze.

Litovci so nujno potrebovali zmago v boju za izločilne boje. Po prvi četrtini je bil izid izenačen (28:28), čeprav so Litovci vodili večji del teh uvodnih prvih desetih minut. Najvišja njihova prednost je bila +8 (26:18), toda bosansko-hercegovski košarkarji so se ob koncu vrnili in s trojko ob zaključku izid izenačili na 28.

Tudi v drugi četrtini so bili Litovci v manjši ali večji rezultatski prednosti, največ so vodili za 15 točk ob zaključku tega dela (56:41), ob polčasu pa so imeli visoko prednost 56:42. Pri Litovcih je bil prvi strelec Marius Grigonis (14 točk), pri BiH pa Džanan Musa, z enakim številom doseženih točk. Litovci so tudi krepko "nadskakali" tekmece (18:9).